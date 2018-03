Hockey Prato. L'Avezzano batte 7-2 l'Olimpia

AVEZZANO. Domenica è stata la giornata dei neo-acquisti dell'Hockey Avezzano: i biancoverdi vincono per 7 a 2 contro l'HC Olimpia, squadra romana di "vecchie glorie" dell'hockey italiano, allenata dall'ex-nazionale Adriano Da Gai. Nonostante il pesante risultato, la partita è stata abbastanza equilibrata almeno per tre quarti del tempo. I romani puntano sull'astuzia e sull'esperienza per bilanciare un'età media parecchio più alta, mentre i marsicani appaiono ben disposti in campo, sotto la sapiente regia di un eccellente Cucinotta (l'atleta romano al primo anno con la maglia biancoverde) che sigla anche una delle sette reti.

La partita inizia con i biancoverdi all'attacco, ed in pochi minuti, il risultato è già di 3 a 0. Ma gli agguerriti "senior" giallorossi non demordono e segnano su corner corto. Sul 3 a 1 i ragazzi di Testa subiscono un calo psicologico (complice anche una pioggia battente che non lascia tregua alle due squadre) e i romani ne approfittano per accorciare ancora le distanze. All'inizio del secondo tempo, quella che sembrava una partita dall'esito scontato, rischia di riaprirsi clamorosamente a causa di un rigore assegnato dall'arbitro contro l'Avezzano. Ma Thomas Di Battista, il portiere appena ingaggiato dal presidente Serone, si interpone tra la pallina e la rete spegnendo definitivamente i sogni di rimonta dei romani di Da Gai. Il resto della partita e' tutto per i marsicani. Con questo risultato e quello di Domenica prossima, che sarà poco più che un allenamento contro il S.Saba Graffiti, l'Avezzano concluderà il girone di andata al terzo posto, dietro Campagnagno e HC EUR. Soltanto le prime due accederanno al mini-torneo che si terrà a Maggio per l'accesso ai play-off. Per concludere la cronaca di questa giornata, restano da segnalare i marcatori : Raji(4), Palumbo(2), Cucinotta(1).

L'Avezzano è sceso in campo con la seguente formazione: T.Di Battista (P), P.Fracassi, G.Colizza, P.Cerasani (K), M.Palumbo, M.Casoli, E.Berardini, B.Raji, L.Carnevale, E.Cucinotta, A.Lombardi, L.De Simone, E.Cristofaro, E.Pescante.