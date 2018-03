Delfino Pescara. Stroppa: «col Siena gara importante ma non ancora decisiva»

PESCARA. Vigilia di grande concentrazione mista a tensione per il Pescara, che domani a Siena si gioca una fetta importante del proprio campionato. Siamo appena ad un terzo del torneo, ma è chiaro che un buon risultato a Siena darebbe ai biancazzurri diversi punti di distacco dai toscani. Sicuramente sarà importante non perdere come dichiara il tecnico Giovanni Stroppa: «mancano ancora tante partite, è importante ma non è fondamentale. Cerchiamo la vittoria ma è chiaro che sarà importante non perdere per la classifica e per il morale. Però bisogna dare continuità di risultati. Se vinciamo a Siena e poi perdiamo le giornate seguenti siamo punto ed a capo. Stessa cosa viceversa quindi non è fondamentale».

«Cercheremo punti per mantenere un buon distacco dal Siena» – prosegue Stroppa – «c'è la giusta tensione per una partita che va interpretare nel migliore dei modi. Cerchiamo continuità di prestazioni da Parma e dalle buone cose fatte vedere con la Juventus. Servirà la giusta cattiveria ed intensità agonistica».

Sul modulo e sulle qualità del Siena: «loro usano lo stesso modulo nostro. Massima attenzione ai 3 attaccanti loro che in fase di non possesso palla partecipano molto alla fase difensiva. Cosmi? È un ottimo allenatore, dovunque ha allenato ha sempre dato una precisa identità alle proprie squadre. La penalizzazione poi ha dato loro una forza di reazione importante. È un avversario temibile».





p.ti G V N P Juventus 31 12 10 1 1 Inter 27 12 9 0 3 Napoli 26 12 8 2 2 Fiorentina 24 12 7 3 2 Lazio 22 12 7 1 4 Atalanta (*) 18 12 6 2 4 Roma 17 12 5 2 5 Catania 16 12 4 4 4 Parma 16 12 4 4 4 Udinese 15 12 3 6 3 Cagliari 15 12 4 3 5 Torino (*) 14 12 3 6 3 Milan 14 12 4 2 6 Palermo 11 12 2 5 5 ChievoVerona 11 12 3 2 7 Pescara 11 12 3 2 7 Sampdoria (*) 10 12 3 2 7 Genoa 9 12 2 3 7 Bologna 8 12 2 2 8 Siena (*) 7 12 3 4 5

LO SPIRITO È FONDAMENTALE

La tattica sarà importante, ma come al solito l'attenzione del tecnico è tutta focalizzata sullo spirito e sull'atteggiamento: «è quello davvero che conta. Il Parma deve rappresentare la nostra fotografia sulle nostra potenzialità anche a livello caratteriale. Lo spirito è sempre la parte fondamentale di una partita».

«In campo andranno messe le stesse armi del Siena» – prosegue Stroppa – «aggressività e volontà. Abbiamo tutte le possibilità di fare un buon risultato. Sarà il campo a vedere se la partita con la Juventus è alle spalle».



LA QUOTA SALVEZZA

«Come ogni anno è intorno ai 40 punti» – dichiara Stroppa – «vedo dietro a noi squadre con organici ed individualità importanti e penso che siamo ancora troppo all'inizio per stilare una tabella precisa. Ad ogni modo non c'è nulla di matematico, pensiamo solo a fare quanti più punti possibile e poi tireremo le somme».



QUINTERO È STANCO

Settimana delicata per Quintero, che oltre ad essere diventato papà e reduce dal volo transoceanico per l'amichevole a New York tra la sua Colombia ed il Brasile: «Quintero è stanco. Vediamo domani come starà. In questa settimana non si è allenato per nulla. Lui però è un giocatore molto generoso».



PROBABILI FORMAZIONI

SIENA (3-4-2-1): Pegolo; Neto, Contini, Felipe; Angelo, Vergassola, Bolzoni, Del Grosso; Valiani, Rosina; Calaiò. A disposizione: Farelli, Campagnolo, Dellafiore, Rubin, Sestu, Coppola, Verre, Mannini, Bogdani, Rodriguez, Martinez. Allenatore: Cosmi.

PESCARA (3-5-2): Perin; Cosic, Romagnoli, Bocchetti; Zanon, Nielsen, Quintero, Cascione, Modesto; Abbruscato, Vukusic. A disposizione: Pelizzoli, Balzano, Capuano, Soddimo, Bjarnason, Celik, Caprari, Jonathas. Allenatore: Stroppa.



Andrea Sacchini