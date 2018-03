La Sieco Service Ortona domenica a Loreto

ORTONA. Sieco Service Ortona: La Sieco Service Ortona continua la sua preparazione in vista delle ultime cinque partite prima della sosta natalizia. La squadra incontrerà nell'ordine Loreto, Città di Castello, Brolo, Monza e Sora, per un finale del girone d'andata da brividi.

Domenica ci sarà la trasferta a Loreto, che nella settima giornata di campionato ha battuto per 3-1 la Coserplast Matera.

Tra le due squadre sono stati due i test pre-campionato: prima a Loreto è stata la formazione di casa a vincere 3-2, mentre ad Ortona la Sieco si è imposta per 3-1.

Gli ortonesi cercheranno di mettere in cascina altri tre punti, che li porterebbero a quota 20 in classifica, prima della partita di cartello con Città di Castello. Anche per questa trasferta gli Impavidi avranno un autobus di tifosi pronto a partire alla volta di Loreto e spingere

la squadra verso un nuovo successo.

Da sottolineare il valore di questa giornata di campionato. La Lega Pallavolo Serie A infatti scende in campo con i Club al fianco dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS), aderendo alla Giornata Mondiale ONU dedicata al ricordo delle vittime della

strada.

Tutte le squadre esporranno, durante la presentazione a centro campo, uno striscione dedicato all'iniziativa “Precedenza alla vita”. Tutte le informazioni su www.legavolley.it o sul sito www.vittimestrada.org.

Non resta che aspettare e... appuntamento domenica 18 novembre alle ore 18 presso il Palasport Massimo Serenelli di Loreto. Arbitreranno l'incontro i signori Montanari Massimo di Ravenna e

Guerzoni Tommaso di Ferrara.