La Penta Teramo schiaccia 86-55 anche il Ripamolisani

TERAMO. Ennesima convincente vittoria per il Penta Teramo che nell’ultima giornata prima del turno di riposo, vince e convince contro un Maccabi Ripalimosani autore di una prova opaca. Il punteggio finale di 86-55, rende merito ad una formazione, quella del Penta che è stata brava fin da subito ad imporre il proprio gioco, senza cali concentrazione nemmeno quando la vittoria era ormai già acquisita.

La partita è durata, praticamente meno di un quarto di gioco. Lulli e soci, infatti, già dalle prime azioni hanno scavato un varco che i pur volenterosi molisani non sono riusciti a colmare. Il +26 che ha chiuso il primo quarto (34-8) ha in pratica messo la gara in cassaforte per i biancorossi teramani, che nei successivi 30’ si sono limitati a controllare la partita cercando comunque di eseguire al meglio il piano-partita, fino al 86-55 che ha chiuso la contesa.

Ottima la partita di Piccinini che ha sfiorato la doppia-doppia (16 punti, 9 rimbalzi, 3 stoppate) e del “solito” Maggioni che si conferma miglior marcatore stagionale per il Penta, ma in assoluto buona prova di tutto il collettivo che sta prendendo sempre più confidenza dei propri mezzi.

Coach Passacquale ha commentato: “Siamo in un buon momento di forma in cui esprimiamo un buon basket. Stiamo lavorando per migliorare in vista delle prossime partite che si preannunciano tra le più impegnative della stagione, nelle quali affronteremo anche Isernia e soprattutto Campli. Bravi tutti ma voglio fare un applauso a Ciardelli; il suo apporto è fondamentale per le sorti della nostra squadra“.

Il Penta Teramo la settimana prossima osserverà un turno di riposo.



PENTA TERAMO BASKET – MACCABI RIPALIMOSANI 86-55 (34-8, 49-30, 70-45)



PENTA BASKET TERAMO: Casasola 9, Maggioni 19, Lulli 12, Del Zoppo 4, Diop 2, Piccinini 16, Cufari, Stucchi, Ciardelli 12, Sacchini, Ferri 12. All. Passaquale.

MACCABI RIPAMOLISANI: D’Amico D. 2, D’Amico F. 9, Muccino 13, Molinaro 2, Libertucci 4, Cannavina 11, Di Nobile 2, Santella 6, Di Cesare 6. All. Adriano Vannucci.