Serie D. Impresa dell'Amiternina che supera 3-2 in trasferta l'Ancona

ANCONA-AMITERNINA 2-3

ANCONA (4-2-3-1): D’Arsiè 6; Del Grosso 6, Labriola 5, Ciaramitaro 5, Akrapovic 4,5; Palumbo 5 (41' pt Lispi 6, 39' st Daidone sv), Ruffini 6; Alvino 5, Olcese 4,5 (23' st Borrelli 5,5), Gramacci 6; Traini 6. A disp.: Rosti, Palma, Sparvoli, Martino. All. Gentilini.

AMITERNINA (4-3-3): Spacca 5,5; Lenart D. 7, Di Francia 6,5, Valente 6,5, Picoli 6,5; Petrone 6,5 (35' st Del Coco sv), Berardi 6,5, Federici 6; Gizzi 7 (31' st Bocchino sv), Pedalino 7 (42' st Rotariu sv), Lenart L. 7. A disp.: Napoleoni, Miocchi, Rufini, Marronaro. All. Angelone.

ARBITRO: Provesi di Treviglio.

RETI: 14' pt e 36’ pt Pedalino (AM), 16' pt Traini (AN), 8' st Lispi (AN), 42' st Lenart D. (AM).

NOTE: giornata di pioggia, terreno viscido. Spettatori un migliaio circa (con 134 paganti). Espulso al 2' st Labriola (AN) per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Gizzi, Olcese, Di Francia, Federici, Spacca, Traini. Angoli: 10-2. Recupero: pt 2', st 5'.



CELANO MARSICA-ISERNIA 2-3



CELANO (4-3-3): Nutricato 5.5; Di Stefano 6 Rea 5 Fuschi 5 Antonelli 5.5 (14’ st Salatiello 6); Ferrara 5.5 De Sanctis 5 (29’ st Mascioli 6) Marfia 6; Valdes 6 Lazzarini 6 Sabatini 6 (25’ st Rotondi 6). A disp.: Merlini, Fazi, Vitale, Villa. All.: Pierleoni (squalificato, in panchina Morgante 5.5).

ISERNIA (4-3-3): D’Arienzo 6.5; Ricci 6 Varchetta 6 Fusaro 6.5 Nicola 6; Galuppi 6 De Giambattista 6.5 (38’ st Allegretta sv) Ruggeri 6; Vinciguerra 6 (8’ st Palumbo 6) Panico 6 Artiaco 6.5 ( 32’ st Velardi 6). A disp.: Buk, Fucci, Tortora, Coppola. All.: Farina 6.

ARBITRO: Vingo di Pisa 5.5.

RETI: 18’ pt aut. De Sanctis (C), 10’ st Lazzarini (C), 12’ st De Giambattista (I), 17’ st Artiaco (I), 34’ st Valdes (C).

NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti: Valdes, Lazzarini, Marfia, Galuppi. Angoli: 10-3 per il Celano. Recupero: 1’ pt; 4’ st.



JESINA-RENATO CURI ANGOLANA 3-0

JESINA (4-4-2): Tavoni 7; Sartori 6, Gabrieli 6, Tafani 6.5, Cardinali M. 6.5; Frulla 6, Zebi 5.5 (8’ st Gabrielloni T. 7.5), Sebastianelli 6.5, Strappini 8; Stefanelli 7 (35’ st D’Aniello 6.5), D’Errico 6 (7’ st Gabrielloni A. 6.5). A disp.: Giovagnoli, Campana, Lucarini, Cardinali N. All. Amaolo 6.5

RENATO CURI ANGOLANA (4-3-3): Angelozzi 6; Di Cecco 5, Di Bartolomeo 5.5, Spoltore 5.5, Natalini 5.5; Forlano 6, Ferraresi 6, Farindolini 6; D’Ancona 6.5 (36’ st Musilli sv), Vespa 7.5 (19’ st Pagliuca 5.5), Ligocki 6.5 (34’ st Iommarini sv). A disp.: De Flavis, Di Renzo, Ranauro, Cuozzo. All. Miani 6

ARBITRO: Pirriatore di Bologna 5.5

RETI: 20’ st Stefanelli, 27’ e 48’ st Gabrielloni T.

NOTE: spettatori 1000. Angoli: 1-4. Ammoniti: Stefanelli, Vespa, Ligocki.



MACERATESE-SAN NICOLO' 4-1



MACERATESE (4-1-3-2): Marani 6; Castracani 6,5, Arcolai 7, Capparuccia 7, Montanari 6,5; Luisi 7,5; Romanski 6,5 (8' st Russo 6,5), Marcatili 7, Carboni 7 (22' st Bucci 6); Orta 7 (28' st Piergallini 6,5), Melchiorri 8. A disp.: Carfagna, De Cesaris, Troli, Negro. All. Di Fabio 7,5

SAN NICOLO' (4-4-2): Biasella 5,5; Gialloreto 5,5, Pulci 5 (38' pt D'Orazio 5,5), Porchia 5, Antenucci 5; Costantino 5,5, Coccia 5 (31' st Battista ng), De Santis 5,5 (20' st Grazioso 5,5), Capparella 6; Piccioni 5, Ragaztu 5,5. A disp.: Digifilo, Guerriero, Bussoli, Marcolonni. All. Cifaldi 5,5.

ARBITRO: Serani di Monza 5

RETI: 7' pt Orta (M), 16' pt Carboni (M), 43' pt Capparella (S), 3' st Melchiorri (M), 48' st Piergallini (M).

NOTE: spettatori 500 circa. Ammoniti: Castracani, Arcolai, Orta, Carboni, Pulci, Costantino. Angoli: 8-5. Recupero: 1' + 5'.