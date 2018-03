La Gran Sasso supera nettamente 66-3 il Primavera

L'AQUILA. Cinque punti preziosi per la Gran Sasso Rugby nel cammino del girone 4 del campionato nazionale di serie B.

A Paganica gara dominata e risultato netto dei rossogrigi contro i romani del Primavera Rugby.

Parte subito forte la Gran Sasso con una meta di Banelli a pochi secondi dall'inizio, seguita da un piazzato del numero 11 gialloblù che porta il punteggio sul 5 a 3. Si gioca quasi esclusivamente nella metà campo della Primavera e negli ultimi dieci minuti del primo tempo i padroni di casa segnano ben quattro mete con Pattuglia, Pallotta, Mistichelli e Giampietri (tutte trasformate da Feneziani) che strappa in modo magistrale la palla a un avversario e va in meta. La prima frazione di gioco finisce 33 a 3.

Nella ripresa continua il dominio della Gran Sasso, che gestisce bene il vantaggio e va ancora in meta con Feneziani, Pattuglia, Santillo, Falcone e ancora Giampietri per un 66 a 3 finale che lascia pochi dubbi sull'andamento dell'incontro.

“Il risultato parla da solo” commenta il tecnico Rotilio durante il terzo tempo a Paganica “non c'è stata partita, oggi in mischia e in touche gli avanti sono stati terribili. Dobbiamo migliorare sul ritmo di gioco perché lì si farà la differenza nelle partite più difficili”.

La quarta vittoria consecutiva conferma il momento positivo degli aquilani: “Ci stiamo allenando bene e con qualche infortunato recuperato stiamo ottenendo dei buoni risultati” continua Rotilio “ottimo il lavoro della prima linea e anche dietro inizia ad emergere la qualità di giocatori come Santillo che possono dare davvero molto, oltre alle conferme di Angeloni e di capitan Giampietri”.

Nel campionato di categoria Under 23 la Gran Sasso perde a Roma contro la Capitolina per 45 a 3.

La Gran Sasso Rugby è scesa in campo con i seguenti giocatori: Rossi (Mandolini), Ciancarella S. (Iezzi), Guerriero (Pompili), Ciancarella E. (Falcone), Di Paolo, Pattuglia, Angeloni, Mistichelli, Brandizzi (Suarez), Banelli (Eusani), Feneziani (Pezzetta), Giampietri, Pallotta, Cipriani, Santillo.



MARCATORI



Pt: 2' meta Banelli non tr. Feneziani; 20' cp nr. 11 Primavera; 30' meta Pattuglia tr. Feneziani; 33' meta Pallotta tr. Feneziani; 35' meta Mistichelli tr. Feneziani; 40' meta Giampietri tr. Feneziani.

St: 3' meta Feneziani tr. Feneziani; 18' meta Pattuglia tr. Giampietri; 35' meta Santillo tr. Giampietri; 38' meta Falcone tr. Giampietri; 40' meta Giampietri non tr. Giampietri.