L'Avezzano fa 0-0 col Campagnano Roma

AVEZZANO. Finisce a reti inviolate la sfida tra Avezzano e Campagnano (Roma), una delle "classiche" della serie B di hockey prato. L'incontro tra queste due squadre ha sempre il sapore di un derby, per la comune storia di "provinciali" contrapposte alle squadre propriamente romane. Negli ultimi tre campionati i biancoverdi erano sempre tornati sconfitti dalla trasferta a Campagnagno. Questo pareggio rappresenta quindi, per il mister Testa, una prova del fatto che l'Avezzano puo' seriamente ambire ai play-off nazionali.

La partita e' stato molto impegnativa dal punto di vista agonistico, con un primo tempo sotto una pioggia battente su un campo di gioco al limite dall'essere omologabile, come e' quello di Campagnano. Nel secondo tempo i marsicani attaccano a più riprese la porta giallo-blu, arrivando a battere sei corner corti, ma senza successo, grazie soprattutto alla eccellente prestazione del portiere laziale.

Per l'Avezzano da segnalare la prestazione di Emanuele Cucinotta, atleta romano, al suo primo campionato con la maglia biancoverde e il ritorno tra i pali di Thomas Di Battista, portiere ritornato sui campi di hockey dopo una lunga assenza.

Con questo pareggio i marsicani confermano il terzo posto in classifica nel girone C/a dietro l'HC EUR e il Campagnano: solo le prime due conquisteranno l'accesso al torneo a 4 per la conquista dei play-off nazionali.

L'Avezzano è scesa in campo con la seguente formazione: T.Di Battista (P), P.Fracassi, G.Colizza, P.Cerasani (K), M.Palumbo, M.Casoli, E.Berardini, B.Raji, L.Carnevale, E.Cucinotta, A.Lombardi, L.D'Ovidio, L.De Simone, G.Gentile.