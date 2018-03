L'Avezzano domenica in casa contro il Vicenza

AVEZZANO. Domenica 11 novembre, alle ore 14.30, nella sesta giornata del campionato di Serie A2, l’Autosonia Avezzano Rugby torna a giocare tra le mura amiche contro il Vicenza.



Dopo aver incontrato il Badia ed il Valpolicella la compagine marsicana affronterà per la terza volta consecutiva una formazione veneta.

La neopromossa Vicenza, che in estate si è rinforzata sopratutto con l’arrivo del giocatore statunitense Louis Stanfill (33 caps con gli Stati Uniti), ha 14 punti all’attivo ed è appaiata al terzo posto in classifica.

Molto probabilmente Stanfill non prenderà parte alla gara perché impegnato nel match tra Stati Uniti e Russia, in programma Venerdì 9 Novembre a Colwyn Bay (Galles).

Nell’ultimo turno il Vicenza ha vinto contro Cus Padova per 26 a 13, mentre l’Avezzano ha perso contro il Valpolicella per 51 a 3.

“Non possiamo perdere altre punti in casa – dichiara Pratichetti – perché per noi sono fondamentali. É vero che siamo solo all’inizio della stagione, ma la nostra partenza non è stata delle migliori e quindi dobbiamo cercare di cambiare rotta. Il Vicenza è partito molto bene e si ritrova nella zona alta della classifica, anche grazie all’apporto di atleti esperti come il giocatore USA, ex Mogliano, Louis Stanfill, che è una seconda/terza linea di livello internazionale”.



SERIE A – GIRONE 2 – VI TURNO – DOMENICA 11.11.2012 – ORE 14.30



Rugby Paese - Novaco Amatori Rugby Alghero Arb. Massa (Roma)

Cus Torino Rugby - Club Amatori Sport Catania Arb. Bono (Brescia)

C.U.S. Padova Rugby - Rugby Colorno Arb. Navarra (Udine)

Avezzano Rugby - Rangers Rugby Vicenza Arb. Belvedere (Roma)

Amatori Rugby Capoterra - Rugby Club Valpolicella Arb. Colantonio (Roma) Ore 11.30

Amatori Parma Rugby - Amatori Rugby Badia Arb. Bartelli (Brescia)



CLASSIFICA: Rugby Colorno e Ce.S.In Cus Torino 19; Badia, Vicenza e Amatori Catania 14; Valpolicella 13; Paese 10; Alghero 9; Capoterra 7; Cus Padova 6; Amatori Parma 5; Avezzano 4.