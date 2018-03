Box, sfida tra Delai e Sofiane a Celano

CELANO. Questa sera sul ring allestito per l’occasione al Palazzetto dello Sport incroceranno i guantoni Davide Delai ed il francese Takoucht Sofiane per il Campionato europeo Ebu della categoria pesi piuma.

Gli atleti ed i rispettivi staff sono stati ricevuti in Municipio per la presentazione ufficiale della serata pugilistica ed il consigliere delegato allo sport Adelio Di Loreto ha parlato di «momento importante non solo per la città di Celano ma per tutto il comprensorio. Un avvenimento di sport internazionale che richiamerà il pubblico delle grandi occasioni e che per una notte proietterà Celano nel firmamento della boxe europea». La kermesse pugilistica è stata promossa ed organizzata dal team De Clemente organizzazioni sportive in collaborazione con il Comune di Celano.

«E’ l’incontro più importante della mia carriera – ha detto il detentore del titolo Delai – mi sono allenato duramente, trattandosi di un pugile che ha già indossato la corona europea. Quale tattica adotterò? Al momento non lo so, ogni incontro è diverso e mi sono preparato a tutte le evenienze, poi saranno l’istinto e lo svolgimento del match a determinare il comportamento sul ring».

«Ho già combattuto da dilettate in Italia», ha detto lo sfidante Safiane che è stato campione europeo dei pesi piuma. «Sarà un incontro impegnativo - ha detto lo sfidante -ho grande rispetto dell’avversario. Mi sono allenato bene per questo grande appuntamento sia fisicamente che psicologicamente. Speriamo di fare un bel match». Nel corso della presentazione nella Sala Consiliare del Municipio è stato reso noto anche il programma della manifestazione pugilistica internazionale. Il clou naturalmente la sfida tra Delai e Safiane. Interessanti anche gli altri combattimenti che vedranno di fronte Stefano Castellucci (prossimo sfidante al titolo europeo) e Mugurel Sebe Romania categoria welter; Giorgio Natalizi e Gordan Glisic (Croazia) categoria superwelter; Manuel Lancia e Luigi Mantegna categoria leggeri. Commissario di riunione Giuseppe Di Gaetano, medico di riunione Ennio Di Pizio, medico antidoping Marco Iezzi, supervisore Ebu Antonio Del Greco. L’incontro è previsto sulle 12 riprese, con ingresso gratuito.