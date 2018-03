L'Aquila ospita al Fattori le Fiamme Oro Roma

L'AQUILA. Sarà l’arbitro Pennè di Milano a dirigere il derby del centro sud tra L’Aquila e Fiamme Oro, di scena sabato al Fattori. Alle ore 15.00 il direttore di gara darà il via ad una partita fondamentale, sicuramente la più importante in questo momento di stagione, in cui capitan Di Massimo e compagni sono chiamati a mettere a segno un risultato positivo per la classifica e una prestazione convincente davanti al pubblico di casa.

“Siamo consapevoli dell’importanza che riveste la partita di sabato con le Fiamme Oro: lo sono io e lo sono i ragazzi che lo dimostrano quotidianamente in allenamento, soprattutto in questi giorni in cui sperimentiamo l’approccio al rugby anglosassone con Andy Kay. Sono tutti desiderosi di migliorarsi e di confrontarsi con altre realtà, basti pensare che oggi il programma degli allenamenti prevedeva una giornata di risposo mentre, tutti d’accordo, hanno deciso di allenarsi. Stanno venendo fuori importanti spunti di crescita e, grazie alla grande esperienza di Kay, anche alcuni dettagli non ancora risolti o messi a punto: siamo certi che tanti dettagli insieme possano fare la differenza, per cui la motivazione ad individuare aspetti ancora da migliorare è molto alta e costruttiva” – ha dichiarato il direttore tecnico Lorenzetti prima di aggiungere un ultimo commento sull’avversario di sabato – Conosciamo bene la squadra delle Fiamme Oro, sappiamo con quanta grinta affronti l’avversario per 80 minuti, ma sono convinto che se saremo noi ad impostare il ritmo della partita, mantenendo la mente lucida e stando attenti alla disciplina, riusciremo finalmente a dimostrare il nostro valore”.

Questa la probabile formazione: Falsaperla M., Paolucci, Lorenzetti, Di Massimo, Cocagi; Falsaperla L., Santavicca; Zaffiri, Cialone, Turner; Vaggi, Wilson; Brandolini, Subrizi, Colaiuda.

A disposizione: Rotilio, Cocchiaro, Fiore, Di Cicco, Callori, Antonelli, Sebastiani G., Di Roberto.

In settimana il club aquilano ha esonerato l'allenatore degli Avanti, il neozelandese John Akurangi.