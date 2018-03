La Sieco Service Ortona domenica col Potenza Picena

ORTONA. Settima giornata di campionato alle porte e domenica 11 novembre, al Palasport di Via Papa Giovanni XXIII, è atteso il B-Chem Golden Plast Potenza Picena.

Dopo la strepitosa prova di carattere in quel di Matera, Lanci e compagni sono attesi da un'altra insidiosa partita.

Potenza Picena è una squadra in crescita, che nelle ultime due giornate ha raccolto i suoi primi quattro punti. Prima la sconfitta al tie-break a Brolo, cui è seguito immediatamente il riscatto casalingo nella partita vinta 3-1 contro Corigliano.

L'Impavida avrà dalla sua il fattore campo, nonché il grande entusiasmo che la squadra ha riacceso tra il pubblico non solo ortonese, ma di tutta la regione.

Le due formazioni si sono già affrontate nel pre-campionato: due allenamenti congiunti terminati entrambi 3-1. Prima la Sieco ha trovato il successo a Porto Potenza, e stessa sorte è capitata al Potenza Picena, che ad Ortona, ha ottenuto la vittoria.

Gli arbitri della partita saranno Oranelli Alessandro di Baiano di Spoleto (PG) e Somansino Alessandro di Nereto (TE).

È attesto il pubblico delle grandi occasioni e come ormai accade da parecchie settimane a questa parte, saranno tantissimi i tifosi che non riusciranno ad entrare nell'impianto per raggiunta capienza dello stesso. Il tutto esaurito è ormai di casa per la Sieco Servico Ortona, per questo motivo è allo studio un possibile aumento di capienza del palasport di via Papa Giovanni XXIII. I posti al momento sono circa 1.200 e l'obiettivo è quello di aumentarli in tempi relativamente brevi fino a raggiungere i 1.500. L'entusiasmo è alle stelle e non c'è momento migliore per cavalcare l'onda e pianificare in tempo i lavori di ammodernamento dell'impianto per renderlo consono alla richiesta dei tifosi.



Andrea Sacchini