Calcio. Ianni: «domenica grande prestazione dell'Aquila»

L'AQUILA. Atmosfera di grande soddisfazione in casa L'Aquila in vista del match di domenica al Fattori contro il Melfi.

L'undici di Ianni, tornato in panchina al posto dell'esonerato Graziani da 2 partite, è reduce dal convincente e netto successo per 5-3 ottenuto sul campo del Borgo a Buggiano.

L'Aquila, al di là dei gol subiti a tempo quasi scaduto ed a risultato ormai acquisito, ha mostrato solidità e forza anche se al cospetto di un avversario qualitativamente inferiore.

«Siamo scesi in campo col Borgo a Buggiano col giusto atteggiamento» – racconta il tecnico dei rossoblù, Maurizio Ianni – «ci siamo imposti sul profilo del gioco e L'Aquila ha fatto una grandissima prestazione. Siamo stati anche bravi nel contenere e nel controllare l'avversario. Il tutto su di un campo reso pesante dal maltempo».

«Se c'è qualcosa da rivedere» – prosegue Ianni – «sicuramente è il calo di concentrazione nel finale. Calo anche fisico ma non poteva essere diversamente dopo una prestazione di grande intensità su di un campo molto pesante».

Riguardo al futuro, il tecnico dell'Aquila è fiducioso: «i 3 punti sono stati importantissimi per la classifica e per il morale. Dobbiamo però ancora crescere tanto e trovare conferme domenica dopo domenica. Sono fiducioso anche perché miglioreremo anche dal punto di vista fisico. Lavoreremo molto in queste settimane per migliorare fiato e condizione atletica».

Nessun giocatore dell'Aquila è stato squalificato dal giudice sportivo. Stop per un turno invece per Suarino del Melfi, che salterà la gara in Abruzzo.

Sono già in vendita i biglietti per la partita. I prezzi vanno dai 25 euro della Tribuna Centrale ai 18 e 6 euro di Tribuna Laterale e Curva.

Il derby L'Aquila-Teramo intanto è stato posticipato alle 20,45 di lunedì 10 dicembre. La partita si giocherà allo stadio Fattori di L'Aquila.



Andrea Sacchini