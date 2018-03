Pescara Calcio. Ha un malore durante allenamento: Quintero in ospedale

PESCARA. Il giocatore del Pescara, Juan Fernando Quintero, è stato ricoverato questo pomeriggio all' ospedale civile "Santo Spirito" del capoluogo adriatico, in seguito a un leggero malore accusato nel corso dell'allenamento del pomeriggio al centro Vestina di Montesilvano. Il giocatore all'improvviso si è accasciato a terra dopo un principio di svenimento. Subito soccorso, è stato trasferito in ospedale dove è stato visitato dai sanitari del nosocomio pescarese. Come ha riferito il medico sociale del Pescara, Ernesto Sabatini, arrivato col giocatore al pronto soccorso, «si è trattato probabilmente di una allergia alimentare. Il ragazzo non ha mai perso conoscenza e in serata dopo una flebo e una visita di controllo verrà dimesso». Al momento è in dubbio la presenza del giocatore alla gara di sabato all'Adriatico con la Juventus.