Nel derby il Tortoreto supera 46-3 il Vasto

VASTO. Un primo tempo da applausi, una ripresa inconsistente.

Si può riassumere così la gara disputata dalla formazione seniores del Vasto Rugby contro il Tortoreto e valida per il quarto turno del campionato di serie C regionale. Alla fine sono stati i teramani a prevalere nettamente col punteggio di 46-3. Leggermente più pesante il passivo dell’under 20, sconfitta 65-3 dai pari età del Tortoreto.

Davanti al consueto buon pubblico accorso sugli spalti del campo del circolo tennis di San Salvo Marina domenica pomeriggio 4 novembre, gli Arciglioni sono scesi in campo con una formazione finalmente rinforzata da alcuni preziosi ritorni dopo infortuni o impegni di lavoro. Così i biancorossi hanno approcciato alla grande la gara, passando in vantaggio per 3-0 con un piazzato di Barattucci e andando persino in meta. Sfortunatamente la segnatura di Agafitei, scaturita da un intercetto di Pezzoli, è stata annullata dal direttore di gara per un presunto in avanti. Grande rammarico per i vastesi che hanno condotto fino alla mezz’ora inoltrata, quando gli avversari si sono sbloccati firmando la meta del 5-3, punteggio col quale le squadre sono andate a riposo.

Nella ripresa invece le cose sono totalmente cambiate. Gli Arciglioni hanno praticamente smesso di giocare, concedendo territorio e possesso agli ospiti che hanno preso coraggio iniziando a macinare punti su punti. I vastesi non hanno retto e alla fine hanno concesso otto mete totali e tre trasformazioni al Tortoreto per un finale di 46-3.

I ragazzi dell’under 20 sono invece scesi in campo sotto i riflettori del campo sansalvese, dato che il fischio d’inizio è stato dato alle 17. I baby Arciglioni hanno dimostrato ancora una volta carattere e grande volontà di placcare e di difendere, palesando però l’evidente inesperienza e le difficoltà a comprendere tutte le fasi del gioco. Per questo motivo il Tortoreto è riuscito ad avere la meglio con relativa facilità, prevalendo per 65-3. Per i vastesi unici tre punti ad opera del piazzatore designato, Pierangelo D’Onofrio.