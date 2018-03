La Penta Teramo scherza 90-63 a Campobasso

CAMPOBASSO. Splendida prestazione del Penta Teramo che in una delle sfide più importanti della settima giornata ha rifilato a domicilio un eloquente +27 alla formazione del Campobasket. Il 63-90 finale regala così alla formazione di coach Giosuè Passacquale la sesta vittoria in campionato, terza nell’arco di sette giorni, dopo quelle ottenute sul parquet del PalaScapriano contro Penne ed Hatria.

La partita ha visto i biancorossi teramani scappare subito nel punteggio dando vita in pratica ad un monologo lungo quaranta minuti. Guidati da Maggioni, che fuori casa sembra trovarsi sempre a suo agio (top scorer con 25 punti), e da un Piccinini in ottima forma, il Penta ha accumulato già nel primo quarto un vantaggio oltre la doppia cifra (15-26 al 10’) incrementato costantemente di minuto in minuto. Tra i padroni di casa, gli ottimi Vera Biazzi e Carlone, autori di 31 punti in due, hanno potuto far poco contro un Penta che ha espresso una ottima pallacanestro, forse la migliore della stagione. Dopo essere andati al riposo lungo con 17 punti di vantaggio (32-49), i biancorossi, a differenza della gara di giovedì scorso contro l’Hatria, sono tornati in campo convinti e vogliosi di chiudere la gara già nel corso del terzo parziale. Dal 20’ al 30’ infatti Lulli e soci passavano dal +17 al +26 (45-71) mettendo in pratica la parola fine al confronto. Nell’ultimo quarto infatti non succedeva più nulla fino al 63-90 che chiudeva la gara.

Coach Passacquale ha commentato: “Dopo la sconfitta di San Vito di 14 giorni fa avevamo bisogno di riprovare il gusto della vittoria fuori casa. Oggi abbiamo giocato una ottima partita, 90 punti segnati fuori casa sono veramente tanti specie se li segni contro una squadra che fino ad oggi non aveva mai perso. Siamo contenti di come tutta la squadra ha intrepretato la partita e per come si è espressa nella fase difensiva“.

Prossimo impegno per il Penta, domenica prossima, in casa contro il Maccabi Ripalimosani.

CAMPOBASKET – PENTA TERAMO BASKET 63-90 (15-26, 32-49, 45-71)

CAMPOBASKET: Ranauro 8, Carlone 15, Anzini, Conte ne, Sacco 4, Marino 13, Fiorilli ne, Carlozzi 3, Piano 2, Cordisco 2, Vera Biazzi 16. All: Anzini.

PENTA TERAMO BASKET: Casasola 10, Maggioni 25 Lulli 8, Del Zoppo 10, Di Giandomenico ne, Piccinini 20, Cufari, Piersanti 4, Stucchi, Ciardelli 11, Sacchini, Ferri 2. All. Passaquale