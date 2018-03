L'Avezzano perde 51-3 anche col Valpolicella

SAN PIETRO IN CARIANO. A San Pietro in Cariano (Verona) arriva un’altra sconfitta per l’Autosonia Avezzano Rugby, che perde contro il Valpolicella per 51 a 3.

Netta la superiorità dei padroni di casa che vanno in vantaggio già al 3’ con la meta firmata da Abouarrochè e trasformata da Etcheverry (7-0). Al 12’ l’estremo del Valpolicella centra anche un calcio di punizione e allunga le distanze (10-0). Al 20’, dopo una bella giocata corale della squadra veneta, arriva la seconda meta del Valpolicella, finalizzata da Saccomanni, con successiva trasformazione di Etcheverry (17-0). Al 25’ l’Avezzano prova a reagire con un calcio di punizione del capitano Maurizio Babbo (17-3), ma cinque minuti più tardi arriva la terza meta del Valpolicella, siglata da Pivetta, grazie ad un carretto avanzante della mischia (24-3). In chiusura del primo tempo l’estremo della nazionale Uruguaiana, Etcheverry, centra un altro calcio di punizione che porta il risultato sul (27 a 3).

Dopo tre minuti dalla ripresa del gioco un’altra touche dei locali si trasforma in un’avanzata della mischia con meta di Filippini che vale anche il bonus (32-3). Nell’ultimo quarto di gara il Valpolicella spinge ancora e segna altre tre mete: al 17’ con Pacchera, che marca all’altezza della bandierina (39-3), al 30’ con Roman, che schiaccia in mezzo ai pali (46-3) ed al 38’ con Nicolis, che finalizza l’ennesima spinta della propria mischia (51-3). Etcheverry trasforma due delle quattro mete segnate nella ripresa e l’incontro si conclude con il punteggio di 51 a 3 in favore del Valpolicella.



VALPOLICELLA - AVEZZANO 51-3 (p.t. 27-3)



VALPOLICELLA: Etcheverry, Pacchera, Roman, De Leo, Saccomani, Massalongo (5’ pt Damoli), Musso (20’ st Zardini), Fraccaroli (20’ st Cimetti), Abouarrouchè, Pivetta, Filippini (5’ st Nicolis), Bianchi, Momi (5’ st Tripodi), Russo (20’ st Zampini), Ferrari (20’ st Carraro). A disposizione: Simoncelli. Allenatore: Zanella

AVEZZANO: Taccone (25’st Errico), Lanciotti R, Betteto (20’pt Guardiano), Velazquez, Collaiuda, Babbo M (Cap), De Luca, Farina, Babbo G., Becattini, Mercurio, Cofini, Lanciotti S, Bonomo, Ranalletta. A disposizione: Venditti, Crucitti, Pulsoni, Volpe, Leoni, Catonica. Allenatore: Pratichetti.

MARCATORI: Primo tempo: 3’meta Abouarrouchè tr. Etcheverry (7 – 0); 12’ calcio piazzato Etcheverry (10 – 0); 20’ meta Saccomani tr Etcheverry (17 – 0); 25’ calcio piazzato Babbo M. (17 – 3); 30’meta Pivetta tr. Etcheverry (24 – 3); 35’calcio piazzato Etcheverry (27 – 3)

Secondo tempo: 3’ meta Filippini (32 – 3), 17’ meta Pacchera tr Etcheverry (39 – 3); 30’ meta Roman tr. Etcheverry (46 – 3); 38’ meta Nicolis (51 – 3).

ARBITRO: Bono (BS)

CARTELLINI: al 15’ st giallo a Taccone (Az)



ALTRI RISULTATI



COLORNO – PARMA 31 – 03 (4-0)

ALGHERO - CAPOTERRA 14 – 11 (4-1)

CATANIA –PAESE 38 – 00 (5-0)

BADIA –C.U.S. TORINO 25 – 22 (4-1)

VICENZA– C.U.S. PADOVA 26 – 13 (4-0)

VALPOLICELLA – AVEZZANO 51-3 (5-0)



CLASSIFICA: Rugby Colorno e Ce.S.In Cus Torino 19; Badia, Vicenza e Amatori Catania 14; Valpolicella 13; Paese 10; Alghero 9; Capoterra 7; Cus Padova 6; Amatori Parma 5; Avezzano 4.



PROSSIMO TURNO - Domenica 11 novembre 2012



Paese – Alghero

Cus Torino – Amatori Catania

Cus Padova – Colorno

Avezzano – Vicenza

Capoterra – Valpolicella

Amatori Parma – Badia.