Serie D. Vince solo l'Amiternina. Pari esterno del Celano

AMITERNINA-OLYMPIA AGNONESE 4-1



AMITERNINA (4-4-2): Spacca 6; Lenart 6,5, Valente 6,5 (33’ st Picoli sv), Moauro 6,5, Di Francia 6,5, Federici 6,5, Petrone 7 (42’ st Del Coco sv), Berardi 7, Pedalino 7,5, Gizzi 6,5, Bocchino 7 (25’ st Rotariu 6). All.: Nappo (Angelone squalificato).

OLYMPIA AGNONESE (4-3-3): Leonardi 5,5; Pifano 5,5, Litterio 5,5, Partipilo 5,5, Scampamorte 5, Pellegrino 5 (25’ st Mancini D. sv), Di Lollo 5,5 (7’ st Leonetti 5), Ricamato 5,5, Sivilla 5,5, Keita 6, Pizzutelli 5,5. All.: Urbano

ARBITRO: Cenami di Rieti.

RETI: 11’ pt Bocchino (A), 11’ st Berardi (A), 28’ st e 41’ st Pedalino (A), 45’ st Keita (OA).

NOTE: ammoniti Moauro e Rotariu (A).





FIDENE-CELANO 0-0



FIDENE (4-4-2): Prisco 6,5; Loreti 7 Martorelli 6 Petricca 6,5 Bassani 6,5; Di Giovanni 5,5 (1’ st De Marco 6) Rulli 6 Pignalberi 6 (22’ st Scippa 6) Dominici 6,5; Tombesi 5,5 (1’ st Selva 6,5) Sorrentino 5,5. A disp.: Mangerini, Fusaroli, Sansotta, Manganelli. All.: Chiappara 6

CELANO (4-3-3): Nutricato 6,5; Di Bacco 5 Fuschi 6 Rea 6 Antonelli 5,5; Mascioli 6 Monti 6 (15’ pt Marfia 6,5) Granaiola 6; Dema 5,5 (10’ st Sabatini 6,5) Alfano 5,5 (26’ st De Sanctis 6) Lazzarini 5,5. A disp.: Polidoro, Villa, Kuka, Rotondi. All.: Morgante 6.

ARBITRO: Fichera di Catania 6

NOTE: Spettatori 300 circa. Espulso al 28’ pt Di Bacco (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Antonelli, Sabatini, Martorelli. Angoli: 8-3 per Fidene. Recupero: pt 1’; st 3’.



RENATO CURI ANGOLANA-SAN CESAREO 0-5

RENATO CURI ANGOLANA (3-4-2-1): Angelozzi 5,5; Erasmi 5 (1’ st Ligocki 5,5), Ferrante 4, Spoltore 5,5; Di Cecco 6, Ferraresi 6 (31’ st Forlano sv), Farindolini 5,5, Natalini 5,5; Vespa 5 (15’ st Di Renzo 5,5), Pagliuca 5,5; D’Ancona 5,5. A disp. De Flavis, Ranauro, Musilli, Iommarini. All. Miani 5,5

SAN CESAREO (4-4-1-1): Di Salvia 6; Sablone 6, D’Andrea 6, Mucciarelli 6 (27’ st Galluzzo sv), Bernardi 6; Siclari 7,5 (21’ st Fazi 7), Mancini 7, Sibilia 6,5 (15’ st Hrustic 6,5), Delgado 7; La Rosa 7, Delvecchio 7. A disp. Bravetti, Tarantino, Esposito, Rufini. All. Ferazzoli.

ARBITRO: Proietti di Terni 5

RETI: 9’ pt Siclari, 41’ pt Delgado, 13’ st Siclari, 25’ st Fazi, 47’ st Delvecchio

NOTE: Spettatori 300 circa. Espulso al 14’ st Ferrante per bestemmia. Ammoniti: Vespa, Spoltore, D’Ancona, Ferraresi, Sablone, Sibilia. Angoli 4-3. Recupero pt 2’, st 3’. Prima della gara osservato 1’ di raccoglimento in memoria di Renato Curi scomparso 35 anni fa.



SAN NICOLO'-ASTREA 2-3

SAN NICOLO' (4-4-2): Biasella 5; Pulci 5,5 Porchia 5 Gialloreto 5 (37' pt Padovani 6) Piccioni 5,5; De Santis 6 (35' st Battista sv) Antenucci 6 Petronio 6 Capparella 6,5; Costantino 5 Ragaztu 5 (24' st Donadio sv). A disp.: Digifico, D'Orazio, Marcoionni, Guerriero. All. De Amicis (squalificato, in panchina Di Pietro).

ASTREA (4-4-2): Turbacci 6,5; Bellini 6,5 Sannibale 7 Cipriani 7 Mania 6,5; Pentassuglia 6,5 Mollo 6 (39' st Battisti sv) Ramacci 6 (29' st Difino sv) Giuntoli 6 (19' st Briotti 6); Di Iorio 7 Simonetta 7,5. A disp.: Busico, DiFiordo, Galli, Lorenzini. All. Ferazzoli G.

ARBITRO: Luca Capasso di Firenze.

RETI: 22' pt e 47' st Simonetta (A), 41' pt Di Iorio (A), 16' st De Santis (S), 21' st Capparella (S).

NOTE: Ammoniti: Bellini, Giuntoli, Difino, Pulci, Gialloreto, Capparella. Spettatori: 200 circa. Angoli: 7-5 per l'Astrea. Recuperi: 2' pt, 4' st.