La BLS Lanciano espugna 84-65 Monopoli

MONOPOLI. La Bls Lanciano centra la prima vittoria stagionale e lo fa in grande stile andando a vincere a Monopoli in una gara perfetta dominata dal primo all'ultimo minuto di gioco.

Difesa grintosa e percentuali mortifere dalla lunga distanza, soprattutto nei primi due quarti, questa la chiave di lettura del match nel quale si è visto il miglior Lanciano di questo primo mese di campionato, quello che per intenderci aveva in mente coach Salvemini sin dall'inizio.

Nella prima frazione infatti Martelli e Castelluccia si divertono a bucare la retina dall'arco con ben 5 conclusioni vincenti che mandano in tilt la difesa locale, al resto pensa Blaskovic, finalmente in grande spolvero. Il primo quarto segna già un primo importante allungo e si chiude 14 a 29. Nella seconda frazione continua lo show di Blaskovic che va a segno a ripetizione e a lui si aggiunge Scavongelli, bravo a realizzare 10 punti in un amen che valgono il 29 a 50 del riposo. Lanciano perfetto e gara mai a rischio nemmeno alla ripresa dei giochi, quando Edoardo Di Emidio prende confidenza col canestro e realizza 7 punti prima di uscire per 5 falli a 1'30'' dal termine.

Il forcing finale del Monopoli a nulla serve perché i gialloblù gestiscono senza troppi patemi e rallentano il ritmo, dando spazio all'esordio stagionale di Luca Giuliano e a quello assoluto di Matteo Coccia, giovanissimo play classe 95. La gara termina 65 a 84.

I ragazzi di coach Salvemini avevano bisogno di una scossa dopo le prime 3 gare in cui erano rimasti a secco. In attesa del recupero di Ucci, che avverrà fra circa un mese i frentani si godono i primi due importantissimi punti e guardano dritti al derby di domenica prossima quando a Lanciano sarà di scena la sorpresa del campionato, il Vasto di coach Sandro Di Salvatore. Una vittoria consentirebbe ai gialloblù il definitivo rilancio verso lidi più consoni al reale valore di questa squadra.



TABELLINO



AP MONOPOLI: Ostuni 0, P. Gentile 4, Damasco 6, Manchisi 11, Calabretto 6, Menzione 14, Luisi 3, Simone 8, M. Gentile 3, Di Mola 10. Coach: Massimiliano Cazzorla.

BLS LANCIANO: Di Emidio 7, Scavongelli 21, Martelli 8, Castelluccia 23, Blaskovic 17, Muffa 0, Coccia 0, Giulano 0, Bomba 5, Carosella 3. Coach: Giorgio Salvemini.

PARZIALI: (14-25 / 15-25 / 17-23 / 19-11).

ARBITRI: Adriano Fiore e Paolo Carotenuto.

NOTE: Uscito per 5 falli Di Emidio (Lanciano).