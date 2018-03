La Gran Sasso Rugby espugna 24-3 Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA. Vittoria in trasferta per la Gran Sasso Rugby in terra calabra. Al “San Cristoforo” di Reggio Calabria finisce 24 a 3 (4-0) contro l'Heliantide San Giorgio nel quinto turno del campionato nazionale di serie B.

La cronaca. L'incontro si sblocca solo al 18' con un calcio piazzato di Valentino Feneziani. Allunga la Gran Sasso a metà del primo tempo con una meta dello stesso Feneziani dopo un'azione in velocità del mediano di apertura Giampietri. Sul finale della prima frazione di gioco gli ospiti gestiscono bene il gioco, forti anche della doppia superiorità numerica causata dai gialli a Scappatura e Romano. Si va negli spogliatoi con un piazzato di Pallotta che fissa il punteggio sul 13 a 0. La ripresa parte subito in sordina: il tabellino registra un altro piazzato ad opera di Feneziani e la risposta da parte del San Giorgio con Valenti. Al 15' la Gran Sasso va per la seconda volta in meta con capitan Giampietri. Nell'ultima mezzora l'Edilfrair gestisce bene il risultato e Rotilio opera tutti i cambi a sua disposizione: finisce 24 a 3 (4-0).

“Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi” commenta il tecnico Pierpaolo Rotilio “volevamo vincere per convincere e per dare un segnale alle nostre concorrenti. Ci siamo riusciti nonostante un San Giorgio mai domo e una partita difficile, spezzettata e con ritmi lenti anche a causa della gestione arbitrale. Ottima la prestazione dei primi cinque uomini”.

Una bella vittoria che permette alla Gran Sasso di salire a quota 15 nel girone 4 del campionato di serie B: “Torniamo a casa dopo una lunga trasferta” conclude il coach “con quattro punti importantissimi in tasca e convinti che non tutti verranno a fare la nostra stessa figura su questo campo”.



TABELLINO



HELIANTIDE SAN GIORGIO RUGBY: Bombaci, Imbalzano (Cervasio), Scappatura, Di Stefano, Ippolito, Miduri, Di Francia, Sorbara F., Boshoff, Romano (Barone), Gattuso, Bercich, Malluzzo (Cutrupi), Bianco (Mahrach), Valenti. A disp.: Sorbara D., Galante, Maesano.

GRAN SASSO RUGBY: Guerriero, Ciancarella S. (Mistichelli), Rossi (Mandolini), Ciancarella E. (Falcone), Parisse, Mistichelli (Iezzi), Pattuglia (Zecca), Angeloni, Brandizzi, Giampietri (Cipriani), Di Tillio (Valdrappa), Pallotta, Feneziani (Banelli), Eusani, Santillo.

MARCATORI: P.t.: 18' cp Feneziani; 21' meta Feneziani tr. Feneziani; 40' cp Pallotta. S.t.: 1' cp Feneziani; 3' cp Valenti; 10' cp Feneziani; 15' meta Giampietri non tr. Banelli.

NOTE: 24' p.t. cart giallo Scappadura; 25' pt cart giallo Romano; 23 st cart giallo Guerriero. 200 spettatori presenti, clima mite, temperatura 26°.