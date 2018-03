La Penta Teramo supera nettamente 101-33 il Penne e vola in classifica

TERAMO. Il Penta Teramo è tornato alla vittoria, battendo nettamente il Basket Penne di coach Di Paolo.

Il +68 (101-33) finale dà l’idea dell’ampio divario tra le due squadre.

Fin dalla primissima azione il Penta Teramo ha cercato di imporre il proprio gioco, proprio per cercare di chiudere anzitempo la partita. Dopo 3’30” secondi si era già sul 7-0 ed il primo canestro ospite arrivava sul punteggio di 15-2 dopo poco più di 5’ di gioco. La differenza tra le due squadre, sia fisica che tecnica era netta e gli uomini di coach Passacquale, pur con qualche orrore di troppo, terminando il primo quarto sul 32-9 chiudendo di fatto la partita con 30’ di anticipo sui tempi previsti. Con un vantaggio così ampio coach Passacquale faceva girare molto i suoi, dando tanti minuti ai più giovani, proprio per responsabilizzarli in vista delle prossime partite. Ferri e soci non deludevano le aspettative giocando una partita di grande sostanza. Lorenzo Ferri, il migliore in casacca Penta, segnava praticamente da ogni posizione mettendo a referto punti su punti: alla fine saranno 33 che lo eleggeranno come migliore marcatore della giornata.

Il +23 del primo quarto si trasformava poi in un +35 (53-18) a metà partita ed in un +53 (77-24) in chiusura di terzo parziale. L’ultimo quarto serviva solo per arrotondare i punteggi personali fino al 101-33 che chiudeva la gara e regalava il quarto successo al Penta Teramo.

Giosuè Passacquale, coach dei biancorossi, a fine partita ha commentato: “Oggi abbiamo disputato una buona gara, facendo anche divertire il pubblico venuto a sostenerci. Sono molto contento della prestazione di tutta la squadra ed in particolare dei giovani su cui puntiamo tanto. Oggi per noi era importante eseguire quello che è stato provato in settimana e rodarci in vista dei prossimi impegni di campionato. Un applauso anche al Penne che pur sotto di molti punti non ha tirato mai i remi in barca giocando la partita a viso aperto fino all’ultimissima azione”.

Prossimo appuntamento per il Penta Teramo, in casa, giovedì prossimo alle 18:15, contro l’Hatria Basket.



Penta Basket Teramo – Basket Penne 101-33 (32-9, 53-18, 77-24)



PENTA BASKET TERAMO: Casasola 5, Mignogna 7, Lulli 4, Del Zoppo 2, Diop 2, Piccinini 18, Cufari 20, Piersanti 4, Stucchi 2, Ciardelli, Sacchini 4, Ferri 33 . All. Passaquale

BASKET PENNE: Marrone, Melone 5, Mosca, Di Flavio 20, D’Attanasio 4, Di Battista, D’Angelo 4, Rosedorne, Fransceschini. All: Di Paolo

Adriano Vannucci

ARBITRI: Ferraioli, Cozzi