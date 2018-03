Serie D. Vince solo l'Amiternina. Ko Celano, San Nicolà ed Angolana

JESINA-AMITERNINA 2-3



JESINA (4-3-1-2): Giovagnoli 5; Cardinali N. 5.5 (42’ st Frulla sv), Gabrieli 5.5, Lucarini 6 (14’ st Gabrielloni T. 5.5), Sartori 5.5; Strappini 7, Zebi 5.5, Rossini 6.5; Sebastianelli 5.5; Stefanelli 7, Gabrielloni A. 5.5 (24’ st D’Errico 5.5). A disp. Tavoni, Campana, Borocci, Cardinali M. All. Amaolo 5.5

AMITERNINA (4-3-3): Spacca 7.5; Lenart D. 5.5, Moauro 6.5, Di Francia 5.5, Valente 6; Petrone 6, Berardi 6, Federici 6.5; Gizzi 6.5 (14’ st Lenart L. 6), Pedalino 7 (34’ st Molinari 7), Bocchino 7 (30’ st Rotariu 7). A disp. Napoleoni, Antonini, Parmense, Del Coco. All. Nappo 6.5

ARBITRO: Conforti di Salerno 5.5

RETI: 13’ pt Bocchino (A), 23’ pt Pedalino (A), 24‘ pt aut. Berardi (A), 26’ st Strappini (J), 38’ st Rotariu (A).

NOTE: spettatori 1000 circa. Ammoniti: Di Francia, Bocchino, Strappini, Sebastianelli. Angoli: 7-2. Recupero: pt 2’, st 4’.





CELANO MARSICA-SAMBENEDETTESE 1-2



CELANO (4-4-2): Nutricato 5; Di Stefano 6, Fuschi 6, Antonelli 5,5, Ferrara 5,5; Granaiola 6,5, Mascioli 6 (33' st Marfia sv), Monti 6, Dema 5 (24' st Sabatini 5,5); Lazzarini 5,5, Salvati 5 (19' st Alfano 6). A disp.: Polidoro, Rea, Villa, Di Bacco. All.: Pierleoni 6.

SAMB (4-3-3): Barbetta 7; Carminucci 7, Marini 6,5, Aquino 6,5, Tracchia 6; Carpani 8, Scartozzi 6, Forgione 6; Santoni 6 (31' st Puglia 6,5), Shiba 6 (19' st Pazzi 6), Napolano 7 (50' st Traini sv) A disp.:, Piagnerelli, Ianni, Disanto, Camilli. All.: Palladini 7.

ARBITRO: Valiante di Nocera Inferiore 4.

RETI: 42' pt e 49' st Carpani (S), 4' st Fuschi (C).

NOTE: spettatori circa 500. Partita sospesa per 4', al 40' st, per lancio di una monetina, dal settore dei tifosi della Samb, che ha colpito al ginocchio il guardalinee Irranca di Sassari. Ammoniti: Di Stefano, Ferrara, Alfano, Aquino. Angoli: 4-1 per il Celano. Recupero: pt 0, st 6'.





OLYMPIA AGNONESE-SAN NICOLO' 2-1



OLYMPIA AGNONESE (4-3-3): Leonardi 6; Patriarca 6.5, Scampamorte 6, Pifano 6 Pellegrino 6; Ricamato 7, Partipilo 7, Di Lollo 6 (57’Leonetti 6); Sivilla 7.5 (91’Mancini S. sv), Keita 7, Pizzutelli 7 (85’Cadaleta 6). A disp.: Esposito, Mancini D., Di Lollo R., Carpentino. All.: Urbano 7

SAN NICOLO (4-4-1-1): Biasella 6.5; Antenucci 6, Pulce 5.5, Gialloreto 5.5, Coccia 5; Costantino 6.5, Desantis 6, Petronio 6.5, Donadio 5.5 (79’Guerriero 6); Capparella 7; Ragtzu 6. A disp.: Ciccarone, D’Orazio, Grazioso, Marcolonni, Bussoni, Fizzani. All.: Di Pietro 5.5

ARBITRO: Zingarelli di Siena 7

RETI: 1’ st Ricamato (A), 3’ st Capparella (S), 22’ st Keita (A).

NOTE: spettatori 800 circa. Ammoniti: Scampamorte, Coccia. Angoli: 7-5 per l’Agnonese. Recupero: 1’pt, 4’st





ASTREA-RENATO CURI ANGOLANA 3-2



ASTREA (3-5-2): Turbacci 5.5; Sannibale 6, Pentassuglia 5.5 (19’st Navarra 6), Cipriani 5.5; Bellini 6.5, Battisti 6 (9’st Mollo 6), Di Fiordo 6.5 (9’st Simonetta 7), Ramacci 6, Mania 6.5; Giuntoli 6.5, Di Iorio 6.5. A disp.: Paracucchi, Difino, Briotti, Lorenzini. All.: Ferazzoli.

R.C. ANGOLANA (4-4-2): Angelozzi 6.5; Di Cecco 6 (40’st Ligocke sv), Spoltore 5.5, Ferrante 5.5, Natalini 6; Farindolini 5.5, Ricci 6, Vespa 6.5 (30’st Gambacorta 5.5), Ferraresi 6.5; D’Ancona 6 (21’st Musilli 6), Pagliuca 6.5. A disp.: De Faviis, Di Renzo, Di Bartolomeo, Ranauro Moscardi. All.: Miani.

ARBITRO: Colinucci di Cesena. Assistenti: Zambelli di Finale Emilia, Forlani di Ferrara.

RETI: 3’ pt Giuntoli (A), 34’ pt Pagliuca (RC), 39’ pt Vespa (RC), 34’ st Simonetta (A), 35’ st Di Iorio (A).

NOTE: spettatori 100 circa. Ammoniti: Pagliuca, Gambacorta. Recupero: pt 1’, st 4’.