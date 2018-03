Basket, la Sieco Service Ortona domani in trasferta ad Avellino

ORTONA. Archiviata la vittoria con la Conad Reggio è vigilia di campionato per la Sieco Service Impavida Ortona.



La squadra questa settimana giocherà in anticipo, sabato (ore 18) con la Sidigas Atripalda. Ortonesi attesi da una trasferta molto impegnativa: le due formazioni sono tra le più in forma in questo inizio di campionato, come anche la classifica dimostra, con la Sieco a quota 8 e la Sidigas che segue subito a ruota con 6 punti. La stessa formazione campana però, viene dalla sconfitta interna per 1-3 con la Pallavolo Molfetta e cercherà sicuramente il riscatto.

La Sieco sarà seguita dai suoi tifosi che non faranno mancare il loro apporto anche in questa trasferta: prevista la partenza di un pulman alla volta di Avellino, per sostenere la squadra in questo difficile incontro.

Un'ultima curiosità: in questa partita ci sarà una sfida nella sfida, con due forti individualità a confronto. Da una parte Leano Cetrullo, opposto della Sieco, che guida la classifica individuale dei topscorers (dopo tre giornate di campionato sono 77 i suoi punti realizzati); dall'altra parte Roberto Cazzaniga, secondo in questa speciale classifica con 60 punti a referto.

Arbitreranno l'incontro i signori Valeriani Silvano e Talento Matteo.

L'appuntamento è quindi per domani, alle ore 18, Palasport Del Mauro di Avellino.



NELL'ULTIMO TURNO IL SUCCESSO CASALINGO COL REGGIO EMILIA

SIECO SERVICE ORTONA: Cetrullo 28, Simoni 7, Guidone n.e., Lapacciana, Muagututia 11, Scio n.e., Pappadà n.e., Sborgia 8, Di Meo, Lanci 1, Lipparini 7, Zito, Orsini n.e.

CONAD REGGIO EMILIA: Luppi 9, Grassano 6, Orduna 3, Goi, Tondo 8, Pellegrino 2, Barbareschi 12, Curti 12, Biribanti n.e., Groppi



RISULTATI DELLA TERZA GIORNATA

Pallavolo Loreto-Vero Volley Monza 2-3, Globo BPF Sora-Caffè Aiello Corigliano 3-2, Coserplast Matera-Golden Plast Potenza Picena 3-1, Sidigas Atripalda-Pallavolo Molfetta 1-3, Tonazzo Padova-Gherardi SVI

Città di Castello 0-3. Riposa Elettrosud Brolo.



Classifica: Globo Banca Popolare Sora / Sieco Service Ortona 8 , Gherardi SVI Città di Castello/Pallavolo Molfetta/ Sidigas Atripalda 6,Vero Volley

Monza/Caffè Aiello Corigliano/Tonazzo Padova 4, Conad Reggio Emilia/Coserplast Matera 3, Elettrosud Brolo/ Pallavolo Loreto 1, B-Chem Golden Plast Potenza Picena 0.