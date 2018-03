A Roccaraso verso il tutto esaurito per Marco Mengoni

ROCCARASO. A Roccaraso è tutto pronto per accogliere la data “Zero” dell’attesissimo “Solo Tour 2.0” del giovane artista viterbese, Marco Mengoni, mentre è disponibile in tutte le radio italiane “Tanto il resto cambia”, il suo secondo singolo estratto dal nuovo album “Solo 2.0”, ancora ai vertici delle classifiche di vendita e di gradimento. Sono migliaia le richieste per potere assistere al suo concerto speciale per Roccaraso e per potere incontrare l'artista nelle strade della cittadina abruzzese.

La data zero sarà una sorta di "prova generale", che darà l’occasione a Marco Mengoni di soggiornare in paese e provare per ben 10 giorni nel Palaghiaccio “G. Bolino” tutto in vista dell’apertura ufficiale del tour italiano.

Dopo aver vinto la terza edizione di X Factor ed essersi classificato terzo al Festival di Sanremo 2010, Marco Mengoni approderà sabato 19 novembre 2011 sul palco del Palaghiaccio. Questa data anticipa le anteprime del "Solo Tour 2.0", già da tempo fissate per il 26 novembre al Mediolanum Forum di Milano e il 29 novembre al Palalottomatica di Roma.

Marco Mengoni è sempre pronto a stupire i suoi fans e ha dichiarato che lo show in programma a Roccaraso svelerà qualche anticipazione del “Solo Tour” in partenza a dicembre.

«Dopo il grande successo del concerto di Amii Stewart - spiega Alessandro Amicone, vice sindaco con delega al Turismo del Comune di Roccaraso - siamo pronti ad ospitare uno dei cantanti italiani più amati dai giovani nell’attuale panorama musicale come tappa di avvicinamneto ai Mondiali di Sci Alpino del prossimo anno».

«Roccaraso - conclude Amicone - continua ad essere la meta più appetibile per i giovani che vogliono vivere la montagna a 360°, coniugando la bellezza del paesaggio, lo sport e l’alta qualità degli eventi».

09/11/2011 8.10