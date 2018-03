Arriva a Silvi l’Oktober Fest

SILVI. Il Palauniverso di Silvi ospita l’Ocktoberfest dal 13 al 31 ottobre

Si terrà dal 13 al 31 di ottobre presso il Palauniverso di Silvi, l'evento dedicato al 201° anniversario dell’Oktoberfest. La manifestazione sarà un omaggio alla più tipica delle feste bavaresi con la presenza di numerosi stand enogastronomici tedeschi ed italiani, con la degustazione di numerose birre artigianali e con un ricco programma di spettacoli. Si esibiranno gruppi musicali di fama locale e nazionale come Africa Unite, Rino Gaetano Band con Marco Morandi, Folkabbestia, Riserva Moac, Body & Soul e tanti altre band. L'accesso sarà completamente gratuito e all'esterno del Palauniverso sarà allestito un lunapark, un ulteriore intrattenimento che contribuirà ad arricchire l’evento. L’Oktoberfest presenterà tre temi caratteristici, dedicati completamente alla musica e ai temi bavaresi della Germania.

Il primo dal titolo “Aspettando l’oktoberfest”, che interesserà i giorni dal 13 al 18 ottobre, a seguire “201° anniversario dell'oktoberfest”, che si terrà dal 20 al 25 ottobre e per finire, “Aspettando Hallowen”, dal 27 al 31 ottobre.

Ogni tema si concluderà con una serata di chiusura che introdurrà l’altra, precisamente il 19 e il 26 ottobre. «Agli inizi di settembre l’associazione Eventi ed Eventi ci propose di voler realizzare l’Oktoberfest qui a Silvi», spiega il delegato al commercio del Comune di Silvi Nicola Orsini. «Abbiamo accolto con favore l’iniziativa, perché rappresenta un’occasione importante in un periodo di flessione come quello di ottobre. Auspico che l’evento possa avere un alto grado di successo, in modo da poter essere riproposto anche negli anni successivi».

11/10/2011 8.26