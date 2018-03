Enzo Avitabile e i Bottari in concerto

CASALINCONTRADA. Domanica 1 agosto spettacolo a ritmo di botti, tini e falci usate come percussioni per rivivere i ritmi della tradizione contadina.

Appuntamento alle ore 21.00, a Piazza Martiri d’Ungheria. Accompagnato dai bottari, il grande artista partenopeo Avitabile, musicista del mondo, in viaggio perenne tra l’America nera, i villaggi della sofferenza africani e i sentieri più veri del nostro mediterraneo, propone musiche che, come l'albero della vita, sembrano nascere dalla terra stessa, svelandocene la meravigliosa utilità. Suoni dal Sud, dunque, ma anche suoni dal mondo quelli che da anni caratterizzano la bravura di questo grande interprete che per mezzo di importanti lavori discografici, come “Salvamm’ o Munno”, riesce a far parlare e suonare, con la sua musica e il suo cuore napoletano, la musica e il grande cuore del mondo stesso. Un concerto intenso e nello stesso tempo pieno di ritmo e di emozioni.

Prologo al concerto, la presentazione ufficiale della squadra U.S Casalincontrada 2002. Si alzerà in fatti il sipario sulla stagione 2010-2011 della squadra con la presentazione ai tifosi e simpatizzanti della rosa dei calciatori che affronterà il campionato regionale d’eccellenza.

31/07/2010 11.51