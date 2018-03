Eurochocolate, anteprima aquilana il 9 e 10 ottobre

L’AQUILA. In attesa che cominci l’edizione perugina, dal 15 al 24 ottobre, Eurochocolate si trasferisce per la prima volta nel capoluogo abruzzese il 9 e il 10 ottobre per «Ricostruire l’Aquila con dolcezza». Il format è quello di sempre che ha determinato il successo della manifestazione: eventi di animazione firmati dalle principali aziende cioccolatiere partner, degustazioni guidate e laboratori per valorizzare la cultura del cioccolato, la possibilità di conoscere tante diverse tipologie di cioccolati e di prodotti di pasticceria. Tra gli appuntamenti principali dell’Anteprima L’Aquila ci saranno anche le degustazioni guidate di tutti i dolci tipici aquilani, dal torrone al cioccolato alle ferratele in abbinamento alle creme spalmabili e a tante altre prelibatezze locali, alcune più note al grande pubblico dei golosi, altre meno ma che di sicuro sapranno entusiasmare.

Molti altri saranno gli appuntamenti in programma in Piazza Duomo all’Aquila sabato 9 e domenica 10 ottobre. Ad inaugurare in grande l’anteprima, per esempio, uno degli eventi più amati dai fans di Eurochocolate: le sculture. Sabato 9, a partire dalle ore 11.00, l’artista marchigiano Emidio Sturba scolpirà in diretta una grande Aquila di Cioccolato, a partire da un blocco unico di cioccolato Nero Perugina di 1 metro cubo e 11 quintali di peso. Le scaglie di cioccolato prodotte nel corso della lavorazione saranno omaggiate al pubblico presente. Per l’intero week end, inoltre, Piazza Duomo sarà letteralmente invasa dai colori e dagli aromi del cioccolato.

Infine, domenica 10 ottobre, Poste Italiane celebrerà al speciale edizione di Eurochocolate con un annullo filatelico che tutti gli appassionati non possono perdersi.

Appuntamento, dunque, a L’Aquila sabato 9 e domenica 10 ottobre per l’anteprima della diciassettesima edizione di Eurochocolate Perugia, dal 15 al 24 ottobre con tante e golose iniziative tutte -ma proprio tutte- al sapor di cioccolato.

