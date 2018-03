Ottava edizione della Festa del Mare al Borgo Marino Sud di Pescara

PESCARA. Dal prossimo giovedì 21 fino a domenica 24 luglio, lungo le vie e le piazze principali del borgo marinaro di Pescara sud torneranno a splendere le luminarie dell’ottava edizione della tradizionale Festa del Mare, la manifestazione cittadina impegnata da diversi anni nella promozione e valorizzazione del mare e dei suoi prodotti tipici, delle sue storie e dei suoi storici personaggi. Organizzata come sempre dall’associazione “Borgomarino Sud Onlus” di Pescara, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Pescara, la festa presenta un programma quanto mai variegato e ricco di momenti conviviali e culturali.

Presso lo stand gastronomico allestito in Piazza Luigi Rizzo, nel cuore del vecchio borgo, ampio spazio sarà riservato alla Sagra del Pesce dell’Adriatico durante la quale si potrà gustare la squisita prelibatezza di antipasti di mare, primi piatti e frittura di paranza.

Oltre alla cucina locale, nei quattro giorni della manifestazione si potranno visitare una mostra fotografica su Pescara vecchia ed un’interessante esposizione di utensili ed attrezzi da pesca; sarà possibile, inoltre, assistere ad una serie di dimostrazioni tecniche legate alle vecchie arti marinare. Grande attenzione sarà rivolta anche ai più piccoli con spettacoli e giochi di strada, tra i quali una serie di tornei di corse con i sacchi e tiri alla fune. Per gli adulti più golosi ed estrosi, invece, in programma una gara di spaghetti e di cucina marinara. Tutte le sere, infine, gli amanti del ballo potranno destreggiarsi tra liscio, folk e revival grazie ad una serie di travolgenti appuntamenti musicali proposti sulla pedana allestita in Piazza Luigi Rizzo dalle migliori orchestre in circolazione.

