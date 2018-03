Miss Italia, la più bella d'Abruzzo sarà eletta all'Outlet Village

CITTA' SANT'ANGELO. L'appuntamento è il prossimo 20 agosto: le ragazze più belle della regione in gara per vincere l'ambita fascia di Miss Abruzzo. La vincitrice andrà direttamente alla finalissima di Montecatini Terme (nuova location che sostituisce Salsomaggiore Terme) per concorrere al titolo di Miss Italia, in programma a settembre (conduttore Fabrizio Frizzi).

Sabato 20 agosto le concorrenti trascorreranno la giornata all'interno dell'Outlet Village poi alle 21.30 inizierà lo spettacolo. Conduttori della serata Gaia Ranieri e Luca Di Nicola. Ospiti la cantante e conduttrice Luisa Corna e il cabarettista Gaetano Calabresi.

Negozianti, acquirenti e visitatori potranno esprimere il proprio voto per la candidata che preferiscono sia attraverso sms, sia attraverso un coupon. Il voto andrà poi sommato a quello di una giuria tecnica.

«Il Village», ha spiegato questa mattina in conferenza stampa il direttore dell'Outlet, Maurizio Campanai, «contribuirà in maniera rilevante a designare la ragazza che rappresenterà la regione Abruzzo alla fase finale e le ragazze che concorreranno alle altre fasce quali miss eleganza, miss cinema. Vogliamo esaltare attraverso le tante iniziative in svolgimento», ha continuato Campanai, «le mille straordinarie peculiarità, promuovendo un Abruzzo fatto di eccellenze nei campi più diversi. La bellezza delle Miss, i colori della natura, i profumi e i sapori sono l’Abruzzo bello che stiamo contribuendo a far conoscere».

Alla presentazione di questa mattina non ha partecipato per motivi di salute la Miss Italia in carica Francesca Testasecca, sostituita dalla bellissima e radiosa Giulia Di Quinzio, Miss Eleganza in carica originaria di Francavilla al Mare.

«Questo anno è stato ricco di soddisfazioni», ha ammesso Giulia. «Le mie armi vincenti sono state la tranquillità, il sorriso e la positività. Mi auguro che le miss che intraprenderanno questa avventura non siano solo belle ma anche caparbie, con la testa sulle spalle, naturali e mai costruite».

La concorrente che si aggiudicherà la fascia di Miss Outlet Village sarà la testimonial del Città Sant’Angelo Outlet Village per la prossima campagna promozionale primavera/estate.

Ad organizzare l'evento è l'Agenzia Pai di San Benedetto del Tronto, esclusivista del Concorso di Miss Italia per le regioni Marche e Abruzzo.

