Avezzano in blues in piazza Risorgimento

AVEZZANO. Sul palco di piazza Risorgimento salgono gli artisti di Avezzano in Blues, tre giorni dedicati alla musica dei neri d'America, in agenda il 22, 23 e 24 luglio, alle 21: la sesta edizione della rassegna, ideata dal direttore artistico Luciano Anselmi e inserita nel cartellone di Avezzano estate 2011, accoglierà artisti del calibro di Ty Le blanc band, Randy Hansen band, Lurrie bell Chicago blues band. «Il Comune, nell'ambito dell'offerta di eventi estate», commenta il sindaco Antonio Floris, «propone un ricco calendario, mirato a soddisfare tutti i gusti musicali, riuscendo a portare in città artisti di livello internazionale». Partito in sordina dal parco Arssa, il festival del blues, in costante ascesa, è approdato nel cuore della città, in piazza Risorgimento.

«Avezzano in blues spegne la sesta candelina in piazza Risorgimento», commenta Anselmi, «segno che la scommessa di portare questo genere di musica in città, con il patrocinio del Comune, ha fatto centro. Calore del pubblico e sostegno delle istituzioni sono stati gli ingredienti base che hanno fatto decollare la manifestazione, ma non intendiamo cimentarci sugli allori, bensì salire un gradino alla volta con l'obiettivo di fare di Avezzano e della Marsica il punto d'arrivo dei più grandi bluesmen del mondo». Il sipario si alza venerdì alle 21, quando sul palco salirà Ty: originaria di El Paso, (Texas), inizia l’attività artistica giovanissima come cantante e compositrice collaborando come vocalist per leggende della musica come Luther Vandross e Angela Bofill. L'artista vanta un’esperienza dal vivo con molte formazioni con tour attraverso tutti gli Stati Uniti e il suo show la vede spaziare con disinvoltura tra vari generi Blues, Jazz and R&B to Country, Alternative Rock and Pop. Ora "ha messo su casa" a Venezia, dove ha formato il trio Misty Blue e una band di soul con musicisti veneti. Sabato 23, invece, spazio a Randy Hansen, il più autorevole interprete della musica di Jimi Hendrix.

19/07/2011 12.34