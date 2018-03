? Sabato a Vasto la notte bianca: si chiude all'alba con lo schiuma party

VASTO. Esercizi commerciali che potranno restare aperti fino alle 6. Stessa cosa per la musica all’aperto.

Ma anche concerti, artisti di strada, mercatini dell’antiquariato e animazione. Oltre a spettacoli di cabaret e fuochi pirotecnici sul mare.

“La Notte Bianca 2011” in programma da sabato pomeriggio è stata presentata dal sindaco Luciano Lapenna, affiancato nella circostanza dagli assessori Vincenzo Sputore e Mario Olivieri.

Organizzata dal Comune di Vasto in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti e “Consorzio Vasto In Centro”, la seconda edizione dell’iniziativa richiamerà migliaia e migliaia di persone. Ecco perché il sindaco, dopo aver ringraziato quanti hanno collaborato per la riuscita dell’evento, si è appellato al buon senso di tutti.

«E’ vero – ha detto il primo cittadino – ed appellandoci al buon senso di tutti abbiamo deciso di non contenere gli orari di chiusura delle attività. Contiamo di ripetere lo strepitoso successo dello scorso anno, la macchina organizzativa è partita da diversi giorni e della festa saranno coinvolti sia il centro storico che la Marina. Un grazie di cuore a tutte le forze dell’ordine, alla protezione civile e alle giacche verdi per il lavoro che andranno a svolgere sabato notte».

Tra gli spettacoli, al di là di tutte le altre iniziative private, ci sono i mercatini in centro storico dalle 19 alle 24, con la presenza di artisti di strada, ricoclown e ludobus per bambini. Dalle ore 20, in corso Garibaldi, è prevista l’animazione con i personaggi della Disney. Alle 23, in Piazza Rossetti, spazio dedicato alla musica con “Italian Graffiti”. A mezzanotte la preserata con dj, animazioni e gadgets e, a seguire, all’una, l’esibizione di Bebbe Braida. Alle 2,30, a Vasto Marina gli attesissimi fuochi pirotecnici di ''Ferraluglio'' sul mare. Per gli amanti della discoteca la notte bianca proseguirà al Baja Village fino al mattino con lo “schiuma party” e cornetti caldi offerti dalla direzione del locale.

Per la Notte Bianca sono diverse anche le novità in tema di viabilità. In sintesi, dalle ore 18 di sabato 16 luglio alle ore 6 di domenica 17 luglio sono stati istituiti i seguenti divieti di circolazione: su Corso Garibaldi, dall’intersezione con Via Madonna dell’Asilo; su via Torino, dall’intersezione con Corso Garibaldi; su Largo Siena, Via Vico Storto del Passero e Via Ancona. E poi su Corso Plebiscito, Via Vittorio Veneto, Via Cavour, Via XXIV maggio, Via IV novembre, Via Leopardi, Via Asmara, Via Smargiassi, Piazza Marconi, Via Giulia e Piazza Del Popolo. Su Corso Garibaldi è consentito il transito per i veicoli provenienti da Via Ravenna fino alle ore 20 al solo fine di raggiungere Piazzale Histonium. A Vasto Marina sarà invece riaperto per la circostanza il parcheggio coperto di Via Martiri Istriani.

15/07/2011 10.18