Estate Montesilvano: comici di Zelig, Matia Bazar e Renga

MONTESILVANO. L'estate di eventi a Montesilvano è già partita i primi di luglio, con la IV Settimana della Cultura – Premio Dean Martin.

Dopo Paolo Migone sabato 16 ore 21.30 al Teatro del mare toccheranno ad altri comici di Zelig Giorgio Verduci & Gabri Gabra, la comicità dei principali protagonisti del programma televisivo prosegue il 13 agosto con Giovanni Cacioppo per chiudersi il 20 agosto con Gene Gnocchi. Spazio anche alla musica: i Matia Bazar e Silvia Mezzanotte il 22 luglio ore 21.30 nel piazzale Stella Maris, il Teatro del mare il 30 luglio il Musical Pinocchio con musica e testi di Stefano D’Orazio e il 15 agosto concerto di Francesco Renga accompagnato dall’orchestra. Ci sarà poi la seconda edizione della rassegna Montesilvano Jazz Live Festival il 17 agosto "Le Storie Infinite", la band del sostituto procuratore Gennaro Varone al parco comunale Papa Giovanni Paolo II, nella stessa sera Lino Patruno & His Blue Four; il 18 agosto sarà la volta di Minnie Minoprio & Billi Bros Jumpin’ Orchestra in concerto, il 19 concerto jazz di Angelo Valori Orchestra. Numerose anche le feste patronali a luglio e agosto nei vari quartieri della città, alle quali il Comune ha dato il patrocinio. Quest’anno un calendario di eventi al parco Papa Giovanni Paolo II con il Cinema al parco, le serate con i balli di gruppo e le degustazioni enogastronomiche, il tutto organizzato dall’Azienda Speciale dei Servizi Sociali.

«Nonostante le tante difficoltà economiche che stanno attraversando tutti i Comuni – ha spiegato il vicesindaco Daventura – la nostra amministrazione ha fatto il massimo per organizzare un cartellone appetibile anche per i turisti presenti nella nostra città e il risultato grazie all’assessorato al Turismo e Spettacoli è stato ottimo. La Settimana della Cultura, reduce da uno strepitoso successo al borgo di Montesilvano Colle e questo cartellone di appuntamenti rappresentano la punta di diamante di tutte le manifestazioni dell’anno». «Siamo riusciti ad allestire un cartellone estivo con numerosi appuntamenti di pregio – ha spiegato l’assessore Di Emanuele -. Abbiamo pensato ad ogni fascia di età aumentando considerevolmente l’offerta gratuita di spettacoli, con lo scopo di offrire irrinunciabili opportunità di svago alla comunità locale e attuare un’intensa attività di promozione turistica a Montesilvano».

13/07/2011 10.32