Roseto Estate 2011: mostre e cinema

ROSETO. La Rassegna cinematografica Roseto Opera Prima, dal 21 al 30 luglio e la Mostra Regionale dei Vini Tipici di Montepagano, dal 5 all’8 agosto, sono gli eventi di punta dell’estate 2011 di Roseto degli Abruzzi.

La rassegna cinematografica dedicata ai registi esordienti si apre il 21 agosto con un evento speciale, la proiezione del film di Dino Risi “Il Sorpasso”, nella copia restaurata dell’Istituto cinematografico de L’Aquila. Seguiranno otto film in concorso scelti tra quelli usciti quest’anno dal direttore artistico Tonino Valerii, intervenuto alla conferenza stampa insieme a Pier Cesare Stagni Direttore artistico dell’Istituto Cinematografico dell’Aquila.

Si comincia il 22 luglio con “Into Paradiso” di Paola Randi; il 23 “Tutti al mare” di Matteo Cerami; il 24 “Corpo celeste” di Alice Rohrwacher; il 25 “Et in terra pax” di Daniele Coluccini e Matteo Botrugno; il 26 luglio è la volta de “Il primo incarico” di Giorgia Cecere; il 27 luglio “Venti sigarette” di Aureliano Amadei; il 28 “Nessuno mi può giudicare” di Massimiliano Bruno; il 29 “Un giorno della vita” di Giuseppe Papasso. Sabato 30 luglio serata di premiazione e a seguire sarà proiettato il film “Benvenuti al Sud” di Luca Miniero.

Per questa edizione la giuria popolare sarà presieduta dallo sceneggiatore Mario Moretti.

Nei giorni della manifestazione la Villa Comunale ospita una splendida mostra di bozzetti di costumi cinematografici, a cura dell'Istituto “La lanterna magica” de L'Aquila. La Mostra resterà aperta fino al 30 Luglio, con orario 18-23. Si tratta di una piccola raccolta delle più note disegnatrici di moda del cinema, i cui disegni sono scampati al disastro del terremoto che ha colpito l’Aquila nel 2009.

Montepagano torna ad aprire cantine e antichi fondaci da venerdì 5 a lunedì 8 agosto per la 40° edizione della Mostra regionale dei Vini tipici. La manifestazione si presenta al pubblico con un nuovo logo e soprattutto con la volontà di rilanciate l’appuntamento con tante iniziative che saranno presentate appositamente.

Tra le manifestazioni promosse con il patrocinio dell’Amministrazione comunale spiccano La notte delle stelle in programma il 10 agosto che sarà dedicata allo shopping e all’osservazione del fenomeno delle stelle cadenti; il Soundlabs Festival che per questa edizione si terrà dal 4 all’8 agosto e si trasferisce nella Villa Comunale. Il Festival della solidarietà che torna dal 22 al 23 Luglio; Arte sotto la Pineta dal 13 al 14 agosto.

«Il poco tempo a disposizione e i fondi esigui non ci hanno permesso di programmare manifestazioni nuove con nomi di richiamo – ha detto l’Assessore al Turismo Maristella Urbini durante la conferenza stampa di questa mattina – abbiamo però voluto confermare questi appuntamenti consolidati su cui intendiamo investire nella programmazione della prossima stagione».

La centralità della programmazione è stata sottolineata anche dal Sindaco Enio Pavone che in proposito ha detto «La situazione finanziaria del Comune, che abbiamo certificato nell’ultimo consiglio comunale non lascia campo a grandi eventi, ma per la prossima stagione avremo a disposizione un Ente manifestazioni che grazie alla collaborazione con privati sarà in grado di realizzare un programma nei tempi giusti per garantire un’adeguata pubblicità ed un ritorno in termini di marketing».

12/07/2011 17.46