Premi Flaiano, domenica sera le premiazioni

PESCARA. Saranno consegnati domenica sera al Teatro d’Annunzio di Pescara i Premi Internazionali Flaiano.

Per la narrativa i vincitori sono Margaret Mazzantini con "Nessuno si salva da solo" (Mondadori), Aurelio Picca con "Se la fortuna è nostra" (Rizzoli), Sandro Veronesi con "XY" (Fandango). I tre si contenderanno in diretta il Superflaiano assegnato da una giuria popolare di 200 lettori.

Per l'italianistica premiati la finlandese Laura Lahdensuu, il ceco Jiri Spicka e l'americana Marisa Trubiano.

Per il cinema saranno premiati Jean Pierre e Luc Dardenne per la regia de "Il ragazzo con la bicicletta", gli interpreti Kim Rossi Stuarte Donatella Finocchiaro rispettivamente per "Vallanzasca. Gli angeli del male" e "Sorelle mai", Massimo Natale Premio del Pubblico Concorso Italiano Chi li ha visti? per "L'estate di Martino".

Per la televisione saliranno sul palcoscenico del d'Annunzio Serena Dandini per la conduzione, Marco Paolini per il programma culturale, Geppi Cucciari per il suo G'Day, l'attrice Andrea Osvart per "Le ragazze dello swing", il regista Davide Marengo, Federica Barozzi per la radio e Cristiano Barbarossa Premio Flaiano straordinario per "A Slum Symphony-Allegro crescendo".

Infine per il teatro riceveranno il Pegaso d'oro Mariano Rigillo per la carriera, gli interpreti Giuseppe Battiston, Riccardo Scamarcio,Patrizia Milani, il regista Tonino Calenda.

Targa speciale ad Alitalia per la produzione del film "Dolce vita Mambo!" e per il suo impegno nel cinema.

Hanno presieduto le giurie, per la letteratura Jacqueline Risset, per il cinema Giuliano Montaldo, per la televisione Ugo Gregoretti e per il teatro Masolino D'Amico.

La cerimonia di premiazione inizierà alle ore 20,45 (in caso di maltempo al Teatro Massimo) e sarà condotta da Dario Vergassola eAntonella Salvucci.

