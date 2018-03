Caramanico Terme: Maurizio di Fulvio trio e Rossana Casale in jazz and brasilian songs

CARAMANICO. Una serata all’insegna del jazz. Così Caramanico Terme si prepara ad accogliere sabato, 9 luglio alle 21.30, alcuni dei jazzisti più noti del momento: il trio di Maurizio Fulvio e Rossana Casale nelle vesti di ospite d’ eccezione che si esibiranno nella performance jazz and brasilian songs.

Anche piazza Vittorio Emanuele di Caramanico conoscerà «la first lady del jazz in Italia» (così è stata ribattezzata la Casale) che, dopo una carriera da cantante ha deciso di deporre il mestiere per dedicarsi anima e corpo a questo genere musicale.

Celebre il pezzo “jazz in me” che ha consacrato l’artista al successo, seguito da altri pezzi forti come Jaques Brel in me, Strani Frutti, Billie Holiday in me e Merry Christmas in Jazz.

A ravvivare l’atmosfera ci sarà la chitarra strimpellante di Maurizio Di Fulvio, compositore e capo banda del trio, seguito dal contrabbassista Ivano Sabatini e dal batterista-percussionista Giacomo Parone.

Il trio, noto per la sua capacità di combinare diversi tipi di jazz nero, latino e rock ha ricevuto elogi da importanti testate giornalistiche internazionali.

Tra i brani di maggiore successo di Di Fulvio spiccano Sweety notes (2000), Mediterranean flavours (2003), A flight of fugues (2004), On the way to wonderland (2007) e Carinhoso (2010).

Ma a sorprendere di più è la sua capacità di interpretare pezzi di mostri sacri della musica come Gillespie e Jobim, Santana e Metheny, Porter e Pastorius e ancora Bach e Duarte, segno delle sue doti di artista e compositore.

