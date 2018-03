Fine settimana tra i sapori abruzzesi con Cala Lenta

ABRUZZO. La piccola pesca e le meraviglie paesaggistiche della costa dei trabocchi saranno i punti di forza della sesta edizione di 'Cala Lenta'.

Si tratta della rassegna gastronomica organizzata da Slow Food Abruzzo con il contributo dell'assessorato regionale alle Politiche agricole, della Camera di Commercio di Chieti, del Comune di San Vito Chietino, della Bls e del pastificio Cocco.

L'evento, in programma da venerdì 8 a domenica 10, è stato presentato, questa mattina, a Pescara, nella sede della Regione alla presenza dell'assessore all'Agricoltura Mauro Febbo, del presidente di Slow Food Abruzzo, Raffaele Cavallo, del presidente regionale del Movimento Turismo del Vino, Nicola D'Auria, e dell'assessore del Comune di San Vito Chieti, Luigi Comini.

Numerose le iniziative in programmma tra cui il mercato del gusto che sarà ospitato nell'antico borgo di San Vito Chietino dove ogni sera, dalle 19 alle 24, si potranno trovare i salumi della Maiella, gli ortaggi sott'olio, gli oli agrumati della Frentania, il bocconotto frentano ed i classici cibi di strada abruzzesi serviti nei "cartocci" oltre agli arrosticini di mare. Il Teatro del gusto, invece, ogni sera ospiterà chef che proporranno i loro migliori piatti mentre i laboratori del gusto saranno animati da degustazioni guidate relative ai prodotti ittici del medio Adriatico. Infine, romantiche cene sui trabocchi faranno da cornice a spettacoli, concerti e convegni che trasformeranno per tre giorni il volto del caratteristico borgo di San Vito. Un altro appuntamento da non perdere sarà "Rosato di sera", in programma sabato 9 all'Aurum di Pescara. Una serata organizzata dal Movimento turismo del Vino e dal Consorzio di tutela dei Vini d'Abruzzo e tutta dedicata alla degustazione della nuova DOC Cerasuolo d'Abruzzo e dei tanti rosati ad Indicazione Geografica Tipica.

04/07/2011 14.36