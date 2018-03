Festival Internazionale di bande a Roseto

GIULIANOVA. Compie dodici anni il Festival Internazionale di Bande Musicali che si apre ufficialmente giovedì 2 giugno con la grande parata di inaugurazione che dalle 16 porterà tutti i gruppi da Via Gramsci in Corso Garibaldi ed in Piazza Buozzi.

Sul grande palco allestito a fianco del Duomo di S. Flaviano le Bande si esibiranno proponendo alcuni brani del repertorio.

I quattro giorni di parate, caroselli e concerti saranno inaugurati da Miriam Leone, conduttrice di Uno Mattina in Famiglia su Rai Uno.

Grande spettacolo serale a partire dalle 21.00 sempre in Piazza Buozzi con i concerti offerti dalle bande di Ispica (Italia), Lituania, Ungheria e Messico.

Breve pausa e poi di nuovo in pista venerdì 3 giugno con la sfilata della Banda proveniente dalla Lituania a Giulianova Paese ( ore 15.30), mentre a Giulianova Lido sfileranno le bande di Repubblica Ceca e Polonia. Nel quartiere Annunziata risuoneranno le note della Banda dell’Ungheria.

La seconda serata si aprirà in piazza Buozzi alle 21.00 con i concerti delle Bande in concorso: Francia, Castelnuovo di Porto con Majorettes Golden Stars Sabine (Italia), Polonia (Youth Marine) e Moldavia.

Sabato 4 giugno le delegazioni delle bande saranno ricevute dal Sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro presso il Municipio.

Alle 16.30 gran tour musicale a Giulianova Lido con la sfilata della Banda Città di Ispica (Italia). A Colleranesco la sfilata delle Banda della Lituania e Castelnuovo di Porto con Majorettes Golden Stars Sabine (Italia). In Via Trieste sfilano le bande della Francia e Gavignano Sabino con Majorettes Compatrum.

Alle 21, in Piazza Buozzi la banda di Gavignano Sabino si esibisce in formazione da concerto ma è fuori concorso visto che partecipa come ospite d’onore avendo vinto l’edizione passata del Festival. Tra le bande in concorso si esibiranno la Polonia ( Nadarzyn), Repubblica Ceca e Canarie.

Domenica 5 giugno grande parata di tutte le bande sul lungomare di Giulianova Lido con esibizione in Piazza Dalmazia con la partecipazione straordinaria del gruppo “Samba el Sol d’Espagna”.

Alle 21.00 si torna a Giulianova Paese, nell’allestimento di Piazza Buozzi per la cerimonia di chiusura del Festival con il concerto delle bande e la premiazione da parte delle autorità.

Alla vigilia del Festival di Bande, mercoledì 1 giugno, alle 20,30 in Piazza Buozzi si terrà lo spettacolo “Aspettando il Festival: Le note della Moda” sfilata di moda e bande con la partecipazione della Moldavia.

