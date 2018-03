Il 25 giugno i Subsonica a Chieti

CHIETI. A poche settimane dall’uscita di Eden, il loro nuovo album, i Subsonica sono la prima conferma per la quinta edizione dell'Onde Sonore festival 2011.

Il gruppo si esibirà a Chieti (Arena La Civitella) sabato 25 giugno (apertura cancelli alle 19).

I Subsonica sono considerati una delle migliori live band italiane, ed i loro concerti trasformano palazzetti e arene in enormi dancefloor ovunque vadano. Per fare in modo che tutti possano entrare nella “discoteca labirinto” la band, in controtendenza rispetto alla media attuale, ha fissato a 20 euro più diritti di prevendita il prezzo unico per i concerti di questo tour. Per lo show di quest’anno è stata allestita una produzione spettacolare che certamente non deluderà il pubblico.

Si passerà infatti da Tutti i miei sbagli a Nuvole Rapide, per arrivare ai brani dell’ultimo album come Istrice, Il Diluvio o La Funzione.

Il nuovo album dei Subsonica, Eden, uscito martedì 8 marzo per Emi Music, a 3 settimane dall’uscita è già un successo: ha infatti debuttato al secondo posto della classifica degli album più venduti Fimi/Gfk, battendo la corazzata dei finalisti di Amici e grandi star internazionali come Avril Lavigne e i Rem.

Il primo singolo estratto dall’album, Istrice, rimane da quasi tre mesi uno dei brani più suonati dalle radio italiane ed il suo video, un horror girato da Cosimo Alemà, ha superato ad oggi le 900.000 visualizzazioni su Youtube.

27/05/2011 10.30