Pop music ad Avezzano: un concerto di giovani star

AVEZZANO. Si terrà giovedì 19 maggio alle ore 21 presso il teatro dei Marsi, il concerto inaugurale della prima orchestra giovanile di musica pop, un’ iniziativa patrocinata dal comune di Avezzano. Sarà Luca Di Nicola a presentare la serata e ad introdurre ospiti d’eccezione come Fabrizio Bosso, noto trombettista e vincitore del festival di Sanremo giovani 2011 insieme a Raphael Gualazzi.

Avezzano Young Pop Orchestra, questo è il nome della band che, il 19 maggio si esibirà in un concerto di musica pop. Non una semplice orchestra composta da oltre cinquanta ragazzi tra i quattordici e i ventisette anni, ma qualcosa di più. Un progetto che ha come obiettivo quello di creare professionisti della musica pop a trecentosessanta gradi. Una sfida quella dei giovani di Avezzano resa possibile anche grazie all’amministrazione comunale che ha dato la sua disponibilità per la realizzazione dell’idea. E per formare star del pop il progetto prevede una parte didattica (fatta di attività formative quali stages, seminari e master di formazione) ed una parte concertistica in cui i musicisti daranno prova delle loro abilità. Audizioni pubbliche spalmate più volte nel corso dell'anno, selezioneranno i talenti così da offrire a nuovi talenti la possibilità di entrare a far parte del progetto.

Sono previsti dei costi di iscrizione? La Avezzano Young Pop Orchestra tiene a precisare che «i corsi sono a titolo gratuito per i membri dell'orchestra, e i musicisti ricevono una borsa di studio per ogni concerto tenuto».

Al momento la band è composta da una sezione ritmica (batteria, basso, chitarre, percussioni, pianoforte, tastiere), una sezione di ottoni (sax, trombe, tromboni), una di archi (violini, viole, violoncelli, contrabbassi), e da cantanti; tra i giovani musicisti, sono stati selezionati diversi solisti, e una sezione di coristi.

I pezzi in programma sono brani del repertorio pop già interpretati da Mina, Patty Pravo, Fiorella Mannoia, Stevie Wonder, Dionne Warwick, Noa e saranno coordinati dal Direttore artistico Stefano Fonzi, compositore e direttore d'orchestra, autore di musiche per trasmissioni TV tra cui: La vita in diretta e Uno mattina.

m.b. 18/05/2011 11.10