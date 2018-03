? Maria Grazia Cucinotta a L’Aquila per girare "La tana del Bianconiglio"

L'AQUILA. Giovedì 12 Maggio 2011 Maria Grazia Cucinotta sarà a L'Aquila per girare alcune scene del cortometraggio “La tana del Bianconiglio”, scritto e diretto dalla giovane regista Linda Parente (nata ad Avezzano e formatasi presso l'Accademia dell'Immagine dell'Aquila).

Il corto, della durata di circa 30 minuti, sarà girato nel centro storico della città ferita dal sisma del 6 aprila 2009 e racconterà la storia di Massimo 40enne aquilano che non parla dal giorno del terremoto. Una storia di denuncia e passione, sofferenza e speranza legata alle vicende personali del protagonista e dello spaccato generazionale rappresentato dalla sua famiglia. Persone che devono confrontarsi con il proprio passato per trovare la forza di andare avanti tra i problemi quotidiani di una città terremotata e le questioni irrisolte di quando la vita sembrava normale. Ma c’è sempre la speranza.

L'arrivo della celebre attrice e produttrice siciliana è previsto nel primo pomeriggio. Il set in cui saranno effettuate le riprese sarà allestito a Piazza S. Pietro, in piena zona rossa. Insieme alla Cucinotta reciteranno anche gli attori Massimo Lello, Gaia Benassi, Camilla Rosselli, Matteo Taranto e Fabio Bussotti. Saranno utilizzate anche alcune comparse, tutte aquilane. Al termine delle riprese l'attrice ripartirà per Roma.

''La tana del Bianconiglio” è realizzato dalla Peperonitto Film, una casa di produzione di Avezzano. Il progetto di natura totalmente benefica vede la partecipazione di molti professionisti e tecnici affermatisi in campo nazionale e internazionale (come il direttore della fotografia Marco Incagnoli e lo scenografo Gianluca Amodio) e di un cast composto da attori provenienti da teatro, cinema e televisione.

Al progetto è legata anche la web tv aquilana “Aquila Tv”, che fornirà un supporto tecnico e logistico sul territorio. “La tana del Bianconiglio” uscirà quest'estate e verrà distribuito dalla Seven Dreams Production, la società di produzioni cinematografiche di Maria Grazia Cucinotta.

12/05/2011 8.10