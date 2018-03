NATALE IN ABRUZZO: ECCO TUTTI GLI APPUNTAMENTI FINO AL 6 GENNAIO

PESCARA

Il programma

Dicembre

Ogni sabato: 4 postazioni in centro con le mascotte cartoni animati e coro gospel itinerante nelle aree pedonali

4 dicembre: Fuzzy Dice musica Rock’n’Roll anni 50, presso la Galleria Food del Mercato di Piazza Muzii.

7 dicembre: Sax this candy musica No wave rock band, presso la Galleria Food del Mercato di Piazza Muzii.

8 dicembre Xmas Market fashion show a piazza Muzii; postazioni con le mascotte dei cartoni animati e coro gospel itinerante

10 dicembre: postazioni mascotte cartoni animati, Coro gospel itinerante

11 dicembre: postazioni mascotte cartoni animati Coro gospel itinerante

Dal 15 al 18 dicembre Food and Art Festival nell'area dell'Ex Cofa

16 dicembre: You are here live musica da ascolto, Galleria Food Mercato di piazza Muzii

17 dicembre: evento C'era una volta. Nell'area pedonale tornano i giochi e le mascotte dei cartoni animati.

18 dicembre: Presepe “In cammino verso Betlemme” (zona centrale con finale a piazza Salotto). Nelle aree pedonali mascotte cartoni animati e coro gospel itinerante.

18 dicembre: Furios and the escort musica rhytm’n’blues

23 dicembre: Il concerto di Natale del Vocale Ensemble del Conservatorio a Piazza della Rinascita

23 dicembre: Electronic Dance Music Festival presso il Palazzetto Papa Giovanni Paolo II

23 dicembre: Slow Motion (Mammarella DJ team) composizione sperimentale da ascolto, Galleria Food Mercato di piazza Muzii

24 dicembre: esibizioni del coro gospel in tutto il centro della città

25 dicembre: The Dead Lovers musica R’n’R, Blues e Jump, Galleria Food Mercato di piazza Muzii

25 dicembre: stèv DJ set musica ambient da ascolto, Galleria Food Mercato di piazza Muzii

30 dicembre: Canti di Natale in concerto a Piazza della Rinascita

30 dicembre: 12 La Musa live musica da ascolto, Galleria Food Mercato di piazza Muzii

31 dicembre: Concerto di Capodanno

Gennaio

5 gennaio Concerto della Big Band del Conservatorio a Piazza Della Rinascita

6 gennaio: Slow Motion (Francisco/Cosmo) composizione da ascolto, Galleria Food Mercato di piazza Muzii

13 gennaio: stèv DJ set musica ambient da ascolto, Galleria Food Mercato di piazza Muzii

Inoltre ci saranno: