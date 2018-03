Patty Pravo canta per gli sfollati di Sulmona e L’Aquila

SULMONA. Un concerto gratuito per gli sfollati di L’Aquila e Sulmona, che potranno assistere all’esibizione di Patty Pravo, mercoledì 20 aprile alle 21 al Palasport di viale XXV Aprile (unica data in Abruzzo del nuovo tour).

Circa 50 cittadini della Valle Peligna e de L’Aquila, che hanno perso l’abitazione in seguito al sisma del 6 aprile 2009, assisteranno gratuitamente alla serata della nota cantante. L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra la Pro loco di Sulmona, promotrice del concerto e l’Europa Park Hotel di Sulmona, struttura che ospita, ormai da 2 anni, alcuni cittadini sfollati.

«Tutte le nostre iniziative sono sempre legate ad un appuntamento di solidarietà - spiega il presidente della Pro loco e del Nomadi fans club “Un giorno insieme” di Sulmona, Vincenzo Bisestile - visto che il concerto ricade nella settimana pasquale, ci sembrava giusto condividere l’appuntamento con alcuni cittadini di Sulmona, L’Aquila e provincia, che a causa del terremoto non possono più accedere nelle loro case».

Patty Pravo torna ad esibirsi dal vivo, dopo l’ottava partecipazione al Festival di Sanremo: quest’anno è stata in gara con il brano “Il vento e le rose”. Il suo esordio sanremese è stato nel 1970 con il brano “La spada nel cuore”, ha vinto 3 volte il Premio della Critica (tra cui quello per il brano “…E dimmi che non vuoi morire”, scritta da Vasco Rossi nel 1997) e nel 2009 il Premio Afi per il brano “E io verrò un giorno là”.

In seguito a questa partecipazione è stato pubblicato l’album “Nella terra dei pinguini”, che è stato anticipato dal singolo “Unisono”, scritto da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro appositamente per Patty Pravo. In concerto non mancheranno i grandi successi dell’artista veneziana come “La bambola”, “Pensiero stupendo”, “Ragazzo triste”, “Pazza idea”, “Se perdo te” ed “Il paradiso”. Un appuntamento da non perdere, che segna il ritorno in Abruzzo di una grande interprete della musica italiana.

I biglietti sono disponibili nelle principali prevendite dell’Abruzzo.

15/04/2011 11.44