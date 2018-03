Daniele Paolini è il vincitore di Canta l'Estate

PESCARA. Si chiama Daniele Paolini, 24 anni da Bussi sul Tirino il vincitore della finale della prima edizione di Canta l’Estate, il talent televisivo realizzato dalla Gm Produzioni di Pescara, svoltasi mercoledì sera all’Auditorium Flaiano di Pescara.

Un tour che ha visto la partecipazione di 8 comuni abruzzesi che hanno ospitato la manifestazione, Vasto, Ortona, San Valentino, Montesilvano, Castel di Sangro, Villalago, Castiglione Messer Marino, Alanno, nei quali si sono svolte le tappe di selezione con epilogo in diretta tv su Rete 8 al Flaiano dove gli 11 finalisti si sono esibiti accompagnati da un’orchestra di 24 elementi, la N.O.A. Orchestra, diretta da Sylvia Pagni e gli arrangiamenti curati da Maurizio Rolli ed Angelo Trabucco.

12 i giurati preposti che in una prima votazione ha stabilito i primi tre finalisti della serata: Dario Salvatori (presidente di giuria); Berardino Fiorilli (vice sindaco di Pescara); Pasquale Pacilio (direttore Rete 8); Angelo Valori (coordinatore della Popular Music al Conservatorio di Pescara); Piero Mazzocchetti (tenore); Vincenzo Menna (insegnante di strumento e canto corale); Rosalinda Di Marco (vice direttrice al conservatorio dell’Aquila); Piergiorgio Galli (Galli Records); Milco D’Angelo (Bess Records); Giampiero Mariani (Raimo Produzioni); Walter Bucciarelli (Produttore Televisivo); lo stesso arrangiatore Maurizio Rolli.

I tre finalisti scelti dalla giuria, Daniele Paolini, Laura Del Ciotto e Simone Chiola, si sono poi riesibiti lasciando la decisione finale al voto da casa. «Migliaia gli sms arrivati da casa che hanno decretato il giovane cantante», dicono dalla produzione.

«E' stata una serata ricca di emozioni, – racconta Giuseppe Menna, autore dell’iniziativa – aver dato la possibilità a questi aspiranti cantanti di poter dimostrare il proprio valore ed il proprio talento misurandosi dal vivo, in diretta televisiva ed accompagnati da una vera orchestra di professionisti, è stato entusiasmante. Abbiamo gettato le basi per un talent estivo che sicuramente crescerà e migliorerà già a partire dalla seconda edizione pronta dal 2011. Abbiamo anche avuto una sorpresa gradita, la presenza di Teddy Reno che ha anche intonato My Way per il piacere della gente in sala e da casa».

Daniele Paolini ha vinto interpretando una canzone di Ronan Keating, When you say nothing at all. I nomi degli altri finalisti: Gabriella Di Lizia, Stefano Marchesani, Maurizio Pallotta, Gaetano Cespa, Laura Del Ciotto, Fabio D’Annunzio, Sebastiano Bucci, Anna Di Franco, Emanuela Fanciulli, Simone Chiola.

17/09/2010 10.35