Abruzzo Regione dei Palchi lancia la sua #StagioneZero

ABRUZZO. Abruzzo Regione dei Palchi è la stagione zero di un progetto ideato all'interno dell'associazione Rete Abruzzo Musica (#RAM) nata al Majella Sound Camp 2014. In quella occasione la tavola rotonda era focalizzata su “La scena musicale abruzzese” e organizzata da diversi operatori del settore musicale e della comunicazione.

Dopo un anno di attività, #RAM ha deciso di realizzare, insieme all'associazione Subcity, impegnata dal 2011 nella promozione delle culture abruzzesi, il progetto pilota denominato Abruzzo Regione dei Palchi (#ARP). Nel lungo periodo, lo scopo di #ARP è sviluppare la cooperazione tra le realtà musicali operanti sul territorio abruzzese per dare impulso alla musica dal vivo e alla cultura musicale.

«La promozione del territorio e lo sviluppo di una scena musicale regionale – secondo gli ideatori dell'iniziativa - potrà avere ricadute positive, sia dal punto di vista culturale che economico, sull'arte e sul turismo abruzzesi. Infatti – continuano - l'intento di Abruzzo Regione dei Palchi è quello di avviare un processo a lungo termine, con l'obiettivo di far diventare l'Abruzzo, anche attraverso la qualità delle sue proposte in ambito musicale, un punto di riferimento per il turismo sostenibile e di qualità, diversificando la sua offerta allo scopo di attirare differenti tipologie di viaggiatori».

«Il fine ultimo – per #RAM ed i suoi partner - è quello di farsi “strumenti” che possano contribuire concretamente allo sviluppo e al miglioramento di una regione, la nostra, ricca di potenziale e di professionalità, laddove le istituzioni pongono dei freni o ritengono che la promozione di un territorio e della sua cultura non passi anche attraverso questi canali».