Bob Sinclar a Pescara il 1° agosto

PESCARA. Una vera e propria star internazionale pronta a sbarcare in città per la rassegna Pescara Rock 2014, ad esibirsi il prossimo 1 agosto allo stadio Flacco: è il Famoso dj Bob Sinclar.

Lo show inizierà alle 22:00 con apertura cancelli alle 18:00, tagliandi d’ingresso in vendita nei circuiti TicketOne, CiaoTickets, BookingShow: prima tipologia 50,00 (accesso anticipato zona PIT, ingresso riservato, programma del tour, ingresso aftershow presso il Thai Beach Resort, personale addetto al check-in, servizio clienti dedicato); seconda tipologia 31 (prezzi comprensivi dei diritti di prevendita).



Bob Sinclar cominciò a "suonare" nel 1987, quando aveva 18 anni, specializzandosi infunky e hip-hop, facendosi soprannominare Chris The French Kiss. Lo pseudonimo Bob Sinclar è ricavato dal personaggio di Bob Saint-Clair, interpretato da Jean-Paul Belmondo nel film Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo di Philippe de Brocadel 1973. La sua prima club hit fu "Gym tonic", una collaborazione con Thomas Bangalter dei Daft Punk che ne fu co-produttore. Seppur già famoso nell'ambiente disco, ha ottenuto fama mondiale a livello commerciale, con la canzone Love Generationdel 2005. Nel 2009 esce il suo nuovo album, che ha visto un lavoro di circa un anno alle spalle e conta la collaborazione di grandi artisti come il consolidato Steve Edwards, ma anche personaggi del calibro di Sugarhill Gang, Shabba Ranks, Kevin Lyttle,Tony Rebel. Il 12 marzo 2010 venne pubblicato il suo nuovo album Made in Jamaica che fu candidato anche ai Grammy. Quest'ultimo è una raccolta dei suoi più grandi successi remixati e riagganciati in chiave reggae. Nell'album sono presenti solo due inediti: I Wanna, singolo, che vede la collaborazione nella parte vocale delgiamaicano Shaggy e di Sahara. Il secondo inedito è Rainbow of Love che viene estratto come singolo in una versione più dance, rispetto all'originale reaggae chiamato Rainbow of Life, cantata da Ben Onono. Il 4 gennaio 2011 viene pubblicato il suo nuovo singolo Tik Tok, in collaborazione con Sean Paul. Il 15 aprile 2011 Bob Sinclar lancia il video di Far l'amore, remix del brano composto da Carmelo Carucci e portato al successo da Raffaella Carrà nel 1976 A far l'amore comincia tu; il brano raggiunge la sesta posizione nella classifica FIMIdei singoli più scaricati in Italia. Nel 2013 pubblica un nuovo album intitolato Paris by Night.