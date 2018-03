Carlo Buccirosso al Circus di Pescara martedì 18 febbraio

PESCARA. Per il settimo appuntamento della 48ª Stagione Teatrale della Società del Teatro e della Musica torna Carlo Buccirosso, uno dei caratteristi più apprezzati del teatro italiano.

Dapprima spalla esilarante di Vincenzo Salemme, poi autore di pungenti commedie sui vizi e le virtù della società moderna. Sul grande schermo ha alternato ruoli estremamente comici a grandi interpretazioni e con Paolo Sorrentino ha vestito i panni di uno straordinario Cirino Pomicino ne “il Divo” e quelli dell’amico imprenditore di Jep Gambardella ne “La Grande Bellezza”, candidato all’Oscar come miglior film straniero.

Dopo il bel successo della scorsa stagione ottenuto con "Finchè morte non vi separi" il bravo attore partenopeo porta in scena il suo ultimo lavoro ‘La Vita E' Una Cosa Meravigliosa!’ che racconta la surreale vicenda di una famiglia che, per sopravvivere in un mondo ormai allo sbando che ha smarrito quei valori positivi e rassicuranti, schiva ogni rapporto sociale rifugiandosi tra le proprie mura domestiche, in un vero e proprio bunker familiare dove ne succederanno di tutti i colori.

Sul palco - insieme a Buccirosso - un cast di 10 attori. La scenografia è di Gilda Cerullo, i costumi di Zaira De Vincentis, le musiche di Bruno Lanza. La regia è dello stesso Buccirosso.



L’appuntamento è martedi 18 febbraio alle ore 21, mercoledi 19 febbraio alle ore 17 e ore 21



Il prossimo e ultimo appuntamento della stagione: Teatro Circus: 11 e 12 marzo - ore 21 // 13 marzo - ore 17

Il diavolo custode di e con Vincenzo Salemme