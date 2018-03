La Traviata inaugura la Prima della Scala, in diretta via satellite e hd anche al cinema

L’AQUILA. Sabato 7 dicembre, alle 17.30, La Traviata di Giuseppe Verdi, Prima Opera della stagione 2013/2014 del Teatro alla Scala di Milano, giungerà sul grande schermo al Cinema Movieplex di L’Aquila e al Cinema Roma di Roccaraso, in diretta via satellite e in alta definizione, grazie a Microcinema Distribuzione in collaborazione con Rai.

La Prima del Teatro alla Scala è il terzo attesissimo appuntamento de La Grande Stagione Live 2013/2014 di Microcinema, che sta ricevendo un sempre maggiore apprezzamento di pubblico.

La Traviata è un’opera in tre atti ispirata alla celebre pièce di Alexandre Dumas figlio («La signora delle camelie»). Bersaglio della censura, il melodramma debutta nel 1853 alla Fenice di Venezia, per consacrarsi poco dopo come uno dei capolavori verdiani. Amata dal pubblico di ogni epoca, La Traviata ha attraversato tutti i linguaggi artistici: dalla letteratura al cinema, dalla pittura alla tv. La Traviata è un “must” che da sempre “fa tremar le vene e i polsi”.

Alla direzione del maestro Daniele Gatti, che negli anni ha mostrato in tutto il mondo, per forza e lirismo, un invidiabile acume verdiano, si affianca la magistrale regia e scenografia di Dmitri Tcherniakov.

Come noto, per essere Violetta, ci vogliono più voci e più anime in un solo cuore di soprano e la tedesca Diana Damrau, la più famosa Violetta dei nostri tempi, ha la presenza, il carattere e le “voci” dell’animo per rendere vivo il suo personaggio. Accanto a lei, Piotr Beczala e il grande baritono verdiano Željko Lučić.

Microcinema proporrà fino a maggio alcune delle Opere più note ed amate, interpretate da grandi artisti internazionali, per avvicinare il pubblico alla Lirica, contribuendo alla diffusione del patrimonio della tradizione lirica italiana ed internazionale. Un progetto ambizioso che dal 2006 incontra un successo di pubblico sempre in costante crescita.

Autore: Giuseppe Verdi

Opera in tre atti, cantata in italiano, Prima del Teatro alla Scala di Milano

Durata: 2 ore e 40 minuti (incluso intervallo)

Direttore: Daniele Gatti

Regia e scene: Dmitri Tcherniakov

Cast: Diana Damrau, Piotr Beczala, Željko Lučić.

Genere: Opera Lirica

Uscita: 7 Dicembre 2013, h.17:30