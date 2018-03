Diego Regina dopo il tragico incidente torna a cantare

CHIETI. Si chiama “Lost in time” e sarà disponibile on line da lunedì 25 novembre l’attesissimo inedito dei Regina Queen Tribute, un singolo che anticipa l’album in uscita a fine anno, firmato Music Force, e che sancisce il ritorno sulle scene musicali nazionali di Diego Regina.

«Lost in time, ovvero perso nel tempo», racconta il cantante, «è sicuramente ispirata alle mie recenti vicissitudini personali e il titolo stesso sta ad indicare che c’è una parte di noi che è apparentemente irrecuperabile ma che viene preservata da tutte le persone che ci vogliono davvero bene e che ci spingono, con il loro affetto, a ricominciare».

Nelle scorse settimane l’artista si è esibito per la prima volta dopo l’incidente e ha salutato i suoi fans con la frase «chi non muore si rivede»

Il gruppo è nato nel 2008 come tributo alla rock band britannica più discussa e amata della scena musicale internazionale e torna ad esibirsi con la composizione storica ovvero Diego Chiacchierini alla batteria, Stefano Tartaglia alla chitarra e Lorenzo Colucci al basso, dopo quel tragico incidente avvenuto a settembre dell’anno scorso che sembrava volesse stroncare vita e carriera dei quattro artisti abruzzesi, soprattutto quella di Diego rimasto seriamente colpito.

Ora quei quattro ragazzi che hanno incantato con le loro coinvolgenti e fantasiose performance live l’Italia, ma anche la Svizzera, l’Olanda e Malta, e che hanno entusiasmato il pubblico del piccolo schermo con la famosa partecipazione al programma televisivo “Italia’s got talent”, sono pronti per il nuovo debutto perché, come sottolinea il cantante Diego Regina, riprendendo una celebre frase dell’idolo che li ha ispirati in tutti questi anni di carriera, «nella mia vita non posso far nient’altro che il musicista perché non potrò mai essere una casalinga e quindi vado nell’unica direzione che sono in grado di prendere».

L’inedito “Lost in time” sarà disponibile da lunedì 25 novembre su Believe Digital e distribuito tramite gli oltre 200 stores mondiali tra i quali iTunes, Nokia, Amazon e Spotify. «La scelta di far uscire il singolo in questa data non è assolutamente casuale – sottolinea Diego – ma cade volutamente nel giorno dell’anniversario di morte del grande Freddie Mercury».

L’album completo, prodotto dall’etichetta musicale Music Force di Chieti, uscirà a fine anno e conterrà, oltre all’inedito, cinque brani dei Queen reinterpretati dai Regina Queen Tribute.

E per gli spettacoli live Diego annuncia: «Chiedo al nostro pubblico di avere un po’ di pazienza e di aspettare che torneremo a suonare anche dal vivo. Continuatemi a dare il vostro affetto perché solo quello è in grado di guarirmi».