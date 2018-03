Premio Di Venanzo, Miss Violence in anteprima

TERAMO. Si entra nel vivo della 18^ edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo di Teramo.

Spazio al lavoro dei protagonisti della manifestazione, gli autori della fotografia cinematografica: da ieri sera, presso la sede dell’associazione Teramo Nostra, in Via Fedele Romani 1, alle ore 21:00, sono cominciate le proiezioni dei film in cui hanno lavorato i direttori della fotografia che riceveranno l’Esposimetro d’Oro nella serata conclusiva di sabato 26 ottobre prossimo.

Si è cominciato ieri con il film Profumo di donna (1974) di Dino Risi “fotografato” da Claudio Cirillo a cui la Giuria del Di Venanzo ha inteso assegnare l’Esposimetro d’Oro alla Carriera. Lo ritirerà sabato prossimo.

Oggi lunedì 21 ottobre, sempre alle ore 21:00 nella sede di Teramo Nostra, un appuntamento da non perdere: sarà proiettato in anteprima (in Italia sarà distribuito dal 31 ottobre) il film Miss Violence (2013) di Alexandros Avranas, illuminato dall’autrice della fotografia cinematografica Olympia Mytilinaiou a cui il presidente della Giuria del Premio Stefano Masi consegnerà sabato prossimo l’Esposimetro d’Oro per la Fotografia Straniera. Il film di Avranas ha sbancato il recente Festival del Cinema di Venezia vincendo due premi: il Leone d’Argento per la migliore regia e la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile. E’ un film dalle tematiche forti (pedofilia e incesto) magistralmente illuminato dalla direttrice della fotografia greca.

Martedì 22 ottobre sarà proiettato un altro recentissimo grande successo: La grande bellezza (2013) di Paolo Sorrentino, illuminato da un autentico maestro della luce, Luca Bigazzi, a cui sabato prossimo sarà consegnato l’Esposimetro d’Oro per la Fotografia Italiana.

Mercoledì prossimo sarà la volta del film fotografato dal direttore della fotografia Giuseppe Ruzzolini a cui quest’anno va l’Esposimetro d’Oro alla Memoria. Sarà proiettato Il mio nome è nessuno (1973) di Tonino Valeri

Mercoledì 23 ottobre prossimo, inoltre, nel pomeriggio alle 17:30, saranno presentati due libri: Il Mastro della giustizia e Malus Abbas scritti da Raffaele Tassotti.