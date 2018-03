That’s Music, stasera la finalissima con il cantante Povia

PESCARA. Si svolgerà domani, martedì 15 ottobre, la finale dell’evento ‘That’s Music 2013’.

Si tratta del momento conclusivo del progetto-concorso musicale, aperto a giovani tra i 15 e i 35 anni, finanziato con fondi regionali, con un co-finanziamento del Comune per 5mila euro, sulle Politiche giovanili. Sei i gruppi che hanno superato le due semifinali e che oggi si sottoporranno al voto della giuria che sarà presieduta dal cantante Povia che terrà anche un concerto all’interno della serata.

«Il progetto – ha detto il Coordinatore D’Incecco – ha mirato a far emergere i giovani talenti del nostro territorio, talenti cui spesso manca l’occasione per lasciarsi ascoltare e scoprire».

La finale di oggi si svolgerà all’Auditorium Flaiano, sul lungomare Cristoforo Colombo e i sei artisti che hanno conquistato la serata sono Miriam Ricordi, Near, Two Fates, Andrea Diletti band, Raffaele Rubino e Too Many Yous. Povia ha personalmente voluto introdurre anche il Premio della Critica e il Premio come Miglior Testo. I brani verranno giudicati come testo, arrangiamento, struttura armonica ed esecuzione del brano. Il vincitore riceverà un buono di 500 euro da spendere in un negozio musicale; il secondo classificato avrà un buono da 250 euro; il terzo classificato un buono da 200 euro. Inoltre il primo classificato e i due vincitori del premio della critica e del miglior testo parteciperanno anche a un workshop di musica e psicologia. La giuria sarà costituita dal Preside del Conservatorio musicale ‘d’Annunzio’ Franco Farias accompagnato da un docente, dai rappresentanti dell’Accademia Musicale Pescarese, dai rappresentanti delle Testate locali, e hanno già dato conferma il Centro e Il Tempo, e poi ancora i componenti del Coordinamento Politiche giovanili e i rappresentanti dell’Ente Manifestazioni Pescaresi. Ciascun artista avrà la possibilità di esibirsi sul palco per un massimo di 15 minuti con tre brani e anche la finale sarà a ingresso gratuito per il pubblico.