Jazz ad Avezzano con AJF#4....nonostante la crisi

AVEZZANO. Ad Avezzano, continua AJF il Festival di Jazz che inaugura la stagione ufficiale del Teatro dei Marsi e non solo, organizzato da Concert/Azione Eventi con la direzione artistica di Alessia Di Matteo.

Lunedì 23 settembre alle 20.45 presso il Castello Orsini di Avezzano ci sara' l'Open concert con l'Ensemble di jazz del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara (dopo l'intesa firmata con il dipartimento di jazz e con il suo direttore Massimo Magri che continuerà negli anni, dichiara Alessia Di Matteo), vincitore del Primo Festival dei Conservatori, primo appuntamento di un lungo e "largo festival" che quest'anno ancor di piu' coinvolgera' tutta la citta'.

Concerti al Castello Orsini con aperitivo, cene in jazz nei ristoranti, marching band nelle strade del centro, presentazione di libri, concerto finale al Teatro dei Marsi, la città intera sarà coinvolta e potrà partecipare gratuitamente a tutti gli eventi offerti da AJF.

«Con l'economia a pezzi e la mancanza di risorse per le sponsorizzazioni e per i contributi pubblici, quest'anno stiamo affrontando la sfida più difficile e rischiosa del nostro percorso», ha spiegato Di Matteo, «questo Festival e' il frutto di un amore e di una scelta di continuità da parte di Concert/Azione Eventi per la musica, per la nostra città, per il jazz tutto. Abbiamo deciso di offrire gratuitamente i concerti perché la musica e' necessaria e ognuno deve avere il diritto di ascoltarla dal vivo, anche chi non potrebbe».

Sei concerti, una masterclass guidata dai fratelli Mario e Claudio Corvini, la presentazione del volume “la storia del jazz” di Stefano Zenni, collaborazioni con scuole di musica e Conservatori e tanto altro per la quarta edizione di AJF.

Il programma dettagliato sarà presentato venerdi 20 settembre alle 11,30 presso la la sede della Regione Abruzzo a Pescara alla presenza dell’assessore alla cultura De Fanis. 15 euro, prezzo dell’unico evento a pagamento, il concerto finale del 6 ottobre al Teatro dei Marsi di Avezzano alle 20.45, con Paolo Fresu e Gianluca Petrella, comprensivo di aperitivo.